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Рубрика: В мире

С 2022 года Австрия вводит налог на углекислый газ

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8578)
С 2022 года Австрия вводит налог на CO2. Проект масштабной "экосоциальной" реформы озвучил канцлер Себастьян Курц, пишет Kronen Zeitung.

Ее цель - изменить "экологическое поведение граждан". Как пояснили в кабмине, "чем меньше вредных выбросов в воздухе, тем больше денег в кошельке". Налог будут рассчитывать в промышленных масштабах, однако платить его придется не только предприятиям, но и рядовым бюргерам. Вначале он составит 30 евро за тонну CO2 в год, затем будет постепенно повышаться и к 2025 году дойдет до 55 евро. На практике это означает, что в Австрии вырастут цены на традиционные энергоносители, а "дистрибьютеры, продающие нефть, уголь или газ на внутреннем рынке, переложат бремя дополнительных расходов на потребителей".

В России могут ввести углеродный налог

Как ожидается, в первую очередь подорожают коммунальные услуги, автомобильное топливо (на первом этапе не слишком сильно - на десять центов за литр бензина) и авиабилеты, поясняет издание. Реформа скажется и на продуктовой корзине. Например, себестоимость томатов, выращенных в теплицах "на ископаемых источиках энергии", наверняка увеличится.

Вместе с тем жители сельских регионов, где нет альтернативы частным автомобилям в виде развитой сети общественного транспорта, получат "климатические бонусы" - от 100 до 200 евро в год на каждого взрослого. Так правительство собирается компенсировать им рост цен на бензин, дизельное топливо и мазут. "Все деньги вернутся людям", - пообещал Курц. Реформа также предполагает снижение некоторых налогов и увеличение детских пособий. Австрийцы не изобрели велосипед, но пошли по пути ФРГ. В будущем Вена также перейдет на торговлю квотами на выбросы CO2. Впрочем, "зеленое" лобби все равно недовольно и требует более радикальных мер.

В мире Европа Австрия

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