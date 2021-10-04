Шесть научных центров по изучению ИИ получат гранты до 1 млрд рублей

Шесть исследовательских центров по изучению искусственного интеллекта получат федеральные гранты в размере до 1 млрд рублей. Отбор заявок на получение средств завершился 4 октября. Победителями стали Сколковский институт науки и технологий, МФТИ, Институт системного программирования им. В.П. Иванникова, Университет Иннополис, ИТМО и ВШЭ.

Все заявки рассматривала рабочая группа из 16 экспертов под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"Общая сумма средств с учетом внебюджетного финансирования составит 7 млрд рублей. Это крайне существенный объем финансирования даже для крупных университетов и научных организаций, и как следствие - это большая ответственность за результат. Эти 6 центров станут опорными точками по развитию технологии ИИ. Они должны не только помочь остальным участникам подтянуться и прокачаться в условиях нового конкурса, но и обеспечить России лидерские позиции в мире по развитию технологии ИИ", - отметил Дмитрий Чернышенко.

Всего в отборе приняли участие 36 организаций. Наиболее популярными направлениями развития искусственного интеллекта в заявках стали: межотраслевые технологии ИИ и ИИ для различных отраслей экономики, ИИ для оптимизации управленческих решений, ИИ для медицины, ИИ для промышленности.

"Гарантией того, что Центры занимаются нужным делом являются их индустриальные партнеры: они вложат в общей сложности 1,6 млрд рублей в работу центров", - отметил заместитель Министра экономического развития РФ Владислав Федулов.

По словам Дмитрия Чернышенко, оценка проектов проводилась непредвзято и активное обсуждение шло вплоть до момента голосования.

"Но нашей основной задачей было отобрать те заявки, которые имеют шансы на максимальное развитие и дадут конкретные результаты", - подчеркнул зампред Правительства.