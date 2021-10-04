Диетолог объяснила, почему сладкое вредно для людей старше 45 лет

Простые углеводы - а именно, шоколад, конфеты и другие сладости, способствуют развитию атеросклероза, сахарного диабета, инсульта, ишемической болезни сердца и даже болезни Альцгеймера. Об этом рассказала в интервью "Вечерней Москве" врач-диетолог Анна Петрова.

Любители сладкого, помимо этих опасных заболеваний могут заполучить также "сахарное лицо": так специалисты называют такие симптомы как пигментация, красные пятна, отечность и тусклый цвет кожи.

Продукты с простыми углеводами лучше всего заменить на натуральные сладкие фрукты и ягоды - такие как финики, чернослив, бананы, яблоки. А если трудно отказаться от шоколада, то лучше употреблять горький, либо темный с большим содержанием какао и минимальным - сахара.