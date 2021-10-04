Сняты барьеры для признания "Спутника V"

Все барьеры для признания российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) устранены, об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам переговоров с главой ВОЗ доктором Тедросом Гебрейесусом.

"Позиция России по поводу продвижения и регистрации вакцины "Спутник V" услышана, мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы. Все барьеры сняты, никаких мы сегодня не видим препятствий для дальнейшей работы, и это было подтверждено со стороны генерального директора", - сказал Мурашко журналистам.

Он уточнил, что для завершения процедуры преквалификации (официального одобрения ВОЗ на широкое использование нашей вакцины) нужно лишь завершить "некоторые административные процедуры". Так что есть надежда, что наша вакцина, зарегистрированная уже в 70 странах мира, наконец-то заручится и поддержкой ВОЗ - что только облегчит ее продвижение на международном рынке.

При этом параллельно Минздрав России и РФПИ продолжают вести консультации о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 с Евросоюзом. Это даст возможность россиянам, привитым "Спутником V", свободнее перемещаться по Европе.

Пока продолжается эта работа, наша сторона получила еще один козырь для ведения переговоров: фактически завершена третья фаза клинических испытаний "Спутника V", и данные о более чем 23 тысячах человек, получивших прививку, что называется, "в полевых условиях" - при продолжающейся эпидемии - еще раз подтвердили качество нашего препарата. "Мы завершили клинические исследования третьей фазы вакцины "ГамКовидВак", или "Спутник V". С участием пациентов старше 60 лет. Идет подготовка итогового отчета, вакцина показала высокий профиль безопасности и эффективности", - сообщил Мурашко.

"Спутник V" признан в 70 странах мира, но рекомендации ВОЗ - это официальный "знак качества" для препарата

Кстати

Теперь жители России могут делать прививки в рамках Национального календаря не только в государственных поликлиниках и пунктах вакцинации, но и в частных медучреждениях. Такие поправки в Закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" вступил в силу с 1 октября.

Законопроект, утверждающий право частных клиник, работающих по ОМС, проводить вакцинацию по нацкалендарю, был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года. Очевидно, что с вступлением закона в силу частные клиники смогут расширить свое участие в программе вакцинации и от COVID-19, и от гриппа, и от других инфекций, включенных в вакцинный календарь. Это, напомним, корь, краснуха, эпидемический паротит, коклюш, ветряная оспа, дифтерия, туберкулез, гепатит В, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция. Вакцинация от коронавируса включена в раздел нацкалендаря "по эпидпоказаниям".

За первые девять месяцев 2021 года Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан минздрава заключил контракты на поставку вакцин на 17,1 млрд рублей. Из этой суммы 11,3 млрд рублей будет потрачено на закупки вакцин против гриппа. По решению Роспотребнадзора поставлена задача привить от гриппа в нынешнем сезоне не менее 60% населения и 75% - среди входящих в группы риска.

На конец сентября прививки от гриппа сделали только 13,5 млн человек - это всего 9,2% от совокупного населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.