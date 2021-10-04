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04.10.2021 19:16
Рубрика: Власть

СПЧ предложил разработать единый стандарт безопасности учебных учреждений

Текст: Владимир Емельяненко

СПЧ подготовил предложения по недопущению стрельбы в школах и вузах, и направил письмо в правительство РФ. В частности, как стало известно "РГ", СПЧ предлагает органам исполнительной власти во взаимодействии с родительским сообществом и экспертами в области психологии, педагогики и безопасности разработать и принять "Единый федеральный стандарт безопасности образовательных учреждений". Еще - внести изменения в федеральные образовательные стандарты и процедуру получения "Паспорта безопасности образовательного учреждения".

Фото: СК РФ
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Также правозащитники СПЧ предлагают усовершенствовать программы подготовки будущих педагогов - "организовать курсы повышения квалификации действующих преподавателей, направленные на формирование навыков по специальным разделам психологии, а также по необходимым поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях, включая проведение учений в образовательных учреждениях", указывается в письме СПЧ.

Одновременно СПЧ настаивает на том, чтобы усовершенствовать системы городского видеонаблюдения "Безопасный город" и их аналоги, дополнить их функциями по выявлению неадекватного, общественно опасного поведения с мгновенным информированием органов правопорядка. Еще одна инициатива, изложенная в письме, - "пересмотреть порядок выдачи охотничьих билетов с учетом советского и зарубежного опыта, обеспечив реальный, а не формальный контроль за оборотом охотничьего оружия".

В заключении письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина советник президента России, глава СПЧ Валерий Фадеев просит: "Просим вас поручить профильным органам исполнительной власти проработать прилагаемые предложения и направить в адрес Совета по правам человека свою позицию".

Справка "РГ"

Причиной инициативы СПЧ и подготовки рекомендаций, направленных в федеральное правительство, стала трагедия в Перми, где 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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