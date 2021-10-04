Стоимость угля в Европе впервые в истории достигла 232 долларов

Стоимость энергетического угля в Европе побила исторический рекорд, превысив 232 доллара за тонну. Предыдущее максимальное значение было установлено еще в 2008 году. Сейчас стоимость тонны угля превышает показатель 13-летней давности на 6%. Такие данные приводит международное ценовое агентство Argus.

Как отмечают аналитики агентства, уголь резко подорожал на фоне такого же стремительного роста цен на газ. Свою роль сыграл и дефицит твердого топлива на рынках Европы. При этом спрос именно на уголь продолжает расти, поскольку местным ТЭС производить электроэнергию с его помощью гораздо выгоднее, чем на газу.

Соответственно растут и объемы выработки электричества на угольных электростанциях. В Германии, Испании, Великобритании и Франции в сентябре они составили около 7 миллионов МВт•ч, что на 35% больше, чем в прошлом году.

По данным агентства, нехватка угля ощущается не только в Европе, но и в Азии.