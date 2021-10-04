Новости

Россияне оставили в дневниках самонаблюдения на госуслугах 47 млн записей 15:56
Центробанк и кабмин доработали проект о развитии финрынка на три года 15:55
Путин проведет совещание по климату 15:49
Севастополь с начала 2021 года посетили более 2 млн туристов 15:43
Ярмарка non/fictio№23 открыла продажу билетов по специальным ценам 15:38
Три человека остаются в больнице после трагедии на Эльбрусе 15:34
В разработке новый российский сериал о фигурном катании 15:28
Стоимость угля в Европе впервые в истории достигла 232 долларов 15:19
Роспотребнадзор разъяснил порядок проведения массовых мероприятий 15:11
Умер участник групп "Цветы" и "Круг" Михаил Файнзильберг 15:06
Воробьев предложил внести прививку от коронавируса в национальный календарь 15:05
Названы города, где легче снять квартиру жильцу с домашними питомцами 15:04
Собянин анонсировал новые розыгрыши призов среди вакцинированных от COVID-19 15:03
Еще один роман автора "Петровых в гриппе" получит экранизацию 14:57
Собянин: В Москве более 80% работников образования и здравоохранения привились от COVID-19 14:54
Собянин обратился с просьбой к пожилым москвичам вакцинироваться от коронавируса 14:50
Собянин: Сделать экспресс-тест на COVID-19 можно будет в 20 МФЦ и ТЦ Москвы 14:49
Умер "король" чилийской поп-музыки Иван Патрисио Маннс 14:48
Собянин: Программы стимулирования вакцинации в Москве будут продолжены 14:47
Мурашко пояснил, почему в России нет зарубежных вакцин от коронавируса 14:42
Путин поздравил Кисиду с избранием премьер-министром Японии 14:21
Мурашко: Коронавирусом заболевают лишь 2% привитых россиян 14:17
Kia готовится к старту продаж нового Ceed в России 14:08
На Южном Урале введут QR-коды для посещения массовых мероприятий 14:06
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского в этом году 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
04.10.2021 15:19
Рубрика: Экономика

Стоимость угля в Европе впервые в истории достигла 232 долларов

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоимость энергетического угля в Европе побила исторический рекорд, превысив 232 доллара за тонну. Предыдущее максимальное значение было установлено еще в 2008 году. Сейчас стоимость тонны угля превышает показатель 13-летней давности на 6%. Такие данные приводит международное ценовое агентство Argus.

Фото: REUTERS
Спрос на уголь растет вопреки "зеленой" повестке

Как отмечают аналитики агентства, уголь резко подорожал на фоне такого же стремительного роста цен на газ. Свою роль сыграл и дефицит твердого топлива на рынках Европы. При этом спрос именно на уголь продолжает расти, поскольку местным ТЭС производить электроэнергию с его помощью гораздо выгоднее, чем на газу.

Соответственно растут и объемы выработки электричества на угольных электростанциях. В Германии, Испании, Великобритании и Франции в сентябре они составили около 7 миллионов МВт•ч, что на 35% больше, чем в прошлом году.

По данным агентства, нехватка угля ощущается не только в Европе, но и в Азии.

Экономика Отрасли Энергетика Экономика Отрасли Ресурсы

Главное сегодня

Успешно выполнен второй пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата
Мурашко рассказал, какую прививку нужно сделать в первую очередь
Цена газа в Европе впервые в истории превысила отметку в 1200 долларов
Новым премьер-министром Японии стал бывший глава МИД Фумио Кисида
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить