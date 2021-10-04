В датском городе Орхус появились пешеходные переходы в 3D

В датском городе Орхус появились пешеходные переходы, нарисованные в технике 3D. Они выглядят настолько реалистично, что водителям кажется, что белые блоки повисли над дорогой и отбрасывают на нее тень.

Фото: twitter/happy_roman

Пока в городе всего три таких инновационных пешеходных перехода. До конца осени они появятся около всех школ в центре, а также на самых оживленных улицах Орхуса. Водители действительно притормаживают перед необычными пешеходными переходами, аккуратнее по ним стали двигаться и велосипедисты. Власти намерены в течение двух лет наблюдать за тем, как трехмерные пешеходные переходы повлияют на статистику аварий и нарушений скоростного режима.

Если количество ПДД существенно сократится, то инновационные переходы появятся и в других городах Дании. Однако далеко не все автолюбители в восторге от трехмерных переходов. Многие считают, что их появление на дорогах приведет к дополнительным аварийным ситуациям. Во-первых, некоторые водители, особенно пожилые, пугаются непонятных зебр и резко тормозят, рискуя попасть в аварию. Во-вторых, на необычных пешеходных переходах стали останавливаться желающие сделать эффектную фотографию для соцсетей. К тому же есть риск, что за несколько месяцев водители привыкнут к трехмерным зебрам и будут проезжать их также, как и раньше, без останововк. Так кстати произошло в Исландии, из-за чего там данная инновация не получила распространения.

А как у нас?

В России уже была практика внедрения подобных 3D пешеходных переходов. В 2018 году в Казани впервые нарисовали такую "зебру" на дороге. Впрочем, просуществовала она не долго - до вечера. После чего ее убрали, и нарисовали всем привычный пешеходный переход. Дело в том, что с непривычки водители, увидев перед собой подобную инсталляцию, стали тормозить, буквально утапливая педаль тормоза в пол. Это могло обернутся резким всплеском аварийности для водителей. Есть другие способы обезопасить пешеходов.

Например, одно время прямо в переход, в асфальт начали монтировать светящиеся полосы, которые дублировали сигналы светофора. Подходит человек к переходу, а у него под ногами загорается красный свет. Но этот эксперимент был также признан неудачным и от него отказались. Дело в том, что он поощряет тех, кто идет, уткнувшись в экран своего смартфона, не смотреть по сторонам. Зачем, если под ногами все показывают.

Тут как раз эффективней действуют надписи прямо на переходе: стой, посмотри налево. Такие надписи, кстати, пришли из Лондона, с поправкой только на то, в какую сторону смотреть. В Лондоне таким образом пытаются уберечь от опрометчивого шага иностранцев, не привычных к левостороннему движению.

Буквально последнее ноу-хау, которые стали применяться в некоторых городах России, кстати, в той же Казани, а также в некоторых городах Подмосковья, - это смарт-переходы. Они оборудованы камерами, лазерной подсветкой и даже неким интеллектом. Когда пешеход подходит к такому переходу, этот интеллект зажигает луч света провожает пешехода через дорогу. Пешеход в таком случае прекрасно виден в темноте, да и движение луча привлекает внимание водителя.

Еще сравнительно недавно стали использовать проекционные переходы. Это когда переход не рисуется на асфальте пластиком или краской, а проецируется на него. У таких переходов тоже есть свои достоинства. Они не только видны в темноте, их не может закрыть грязью или замести снегом.

Подготовил Владимир Баршев