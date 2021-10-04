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04.10.2021 19:11
Рубрика: Власть

В Госдуме вырастет число комитетов

Текст: Татьяна Замахина
В следующем созыве Госдумы предлагается создать 32 комитета вместо прежних 26. Об этом заявил журналистам руководитель временной депутатской рабочей группы Александр Жуков по итогам ее первого заседания.

По его словам, в течение трех заседаний депутаты собираются решить все кадровые вопросы. Перечень комитетов будет предложен фракциям для того, чтобы они определились с кандидатурами в их состав и на руководящие посты.

Как уточнил парламентарий, предлагается создать 32 комитета вместо прежних 26. "Увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных исполнительных органов власти", - пояснил Жуков.

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В частности, разделить предлагается комитет по физкультуре и спорту, туризму и делам молодежи. Теперь будут три отдельных комитета - по физкультуре и спорту, по туризму и по молодежной политике.

Кроме того, в седьмом созыве был комитет по Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, привел пример Жуков. Теперь все эти направления разделят.

Указанные сферы деятельности заслуживают отдельного внимания, подчеркнул Жуков. При этом большинство комитетов сохранятся.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Государственной думы восьмого созыва на 10:00 12 октября.

Предполагаемый список комитетов Госдумы восьмого созыва

- по аграрным вопросам;

- по безопасности и противодействию коррупции;

- по бюджету и налогам;

- по вопросам семьи, женщин и детей;

- по государственному строительству и законодательству;

- по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками;

- по делам национальностей;

- по строительству и ЖКХ;

- по информационной политике, информационным технологиям и связи;

- по контролю;

- по культуре;

- по международным делам;

- по обороне;

- по просвещению;

- по науке и высшему образованию;

- по охране здоровья;

- по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям;

- по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений;

- по развитию Дальнего Востока и Арктики;

- по труду, социальной политике и делам ветеранов;

- по региональной политике и местному самоуправлению;

- по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры;

- по физкультуре и спорту;

- по туризму и развитию туристической инфраструктуры;

- по молодежной политике;

- по финансовому рынку;

- по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды;

- по промышленности и торговле;

- по малому и среднему предпринимательству;

- по экономической политике;

- по защите конкуренции;

- по энергетике.

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