В Греции школьники устроили массовые беспорядки

На протяжении минувшей недели во втором по величине греческом городе Салоники произошли беспрецедентные акции, во время которых десятки школьников устроили стычки и беспорядки на почве острых политических разногласий. Их в посткризисные годы и период проводившейся в Греции с 2010-х годов политики жесткой бюджетной экономии всегда хватало. Однако собеседники "РГ" из числа греческих граждан не смогли припомнить случая, когда кипучая политическая жизнь страны, прежде выливавшаяся в бесконечные демонстрации и митинги с участием взрослых, доводила до настоящего побоища между подростками на территории школы.

Все началось в минувший вторник, когда школьники, раздававшие политические листовки с левацкими и антинацистскими лозунгами, были атакованы неизвестными подростками у школы в пригороде Салоников под названием Ставруполи. Итогом этой "акции устрашения" со стороны приверженцев ультраправой идеологии, по данным греческих СМИ, стали несколько пострадавших. На следующий день, 29 сентября, поддержать избитых единомышленников к зданию учебного заведения пришли уже десятки школьников - левых активистов. Которые прихватили с собой не только осуждавшие последователей нацистской идеологии плакаты, но и критические по отношению к проводимой правительством Греции политики в сфере образования.

Этот политический перформанс быстро перерос в массовые беспорядки, во время которых собравшиеся на территории школы старшеклассники-праворадикалы начали закидывать своих оппонентов камнями, бутылками и даже коктейлями Молотова. Положить конец насильственному выяснению политических отношений между школьниками, часть из которых забаррикадировалась в классах, с трудом удалось полиции - к району ЧП были стянуты экипированные для подавления беспорядков сотрудники греческого ОМОНа. После применения слезоточивого газа и других спецсредств им удалось задержать шестерых облаченных в темные балахоны с капюшонами буйных школяров. Все из них оказались последователями ультраправых взглядов.

В крайне наэлектризованной атмосфере уже в четверг учащимся пришлось идти на занятия в окруженную со всех сторон бойцами ОМОНа школу - опасаясь новых беспорядков полиция решила перестраховаться. И сделала это явно не напрасно, поскольку в пятницу, 1 октября, уже в другом районе Салоник - Эвазмосе - произошли аналогичные события. Там юные праворадикалы также устроили вылазку, во время которой перекрыли подходы к школе мусорными баками, устроили баррикады и подожгли их. В учителей, попытавшихся было успокоить подрастающее и не в меру политически активное молодое поколение, полетели камни. Прибывшим освещать происшествие тележурналистам также досталось не по-детски. Как следствие, по данным газеты Kathimerini, еще 38 подростков были задержаны по обвинениям в организации беспорядков и отправились в местные отделы полиции.

Вскоре пришла очередь возмущаться столь опасными событиями родителей учащихся, которые в присущем грекам эмоциональном порыве напористо попытались получить объяснения от школьного руководства. Правда, разговаривать с ними никто не стал. По данным одного из греческих новостных порталов, это объясняется тем, что директор и ряд учителей школы в Ставруполи сами являются приверженцами ультраправой идеологии и именно поэтому не мешали своим юным единомышленникам.

Здесь надо отметить, что ведущая греческая партия такого толка - неонацистская "Хриси авги" ("Золотой рассвет") - уже как год признана преступной организацией, а ее лидер Николаос Михалолиакос вместе с дюжиной своих однопартийцев и экс-депутатов парламента Греции находятся в тюрьме. Впрочем, это нисколько не мешает запрещенной политической силе активно присутствовать в информационном пространстве страны и вербовать себе новых сторонников среди молодежи. Так, по следам событий в Салониках молодежное крыло "Хриси авги" быстро распространило заявление в поддержку тех, кто атаковал пролевацких школьников-активистов.

Беспрецедентность произошедшего косвенно подтвердила и министр образования Греции Ники Керамеос. Которая в своем заявлении по факту школьного бунта в Салониках призвала тщательно расследовать этот феномен. "Изолированные группы рушат имидж наших школ как пространства для получения знаний, креативности и свободного мышления. Мы не будем терпеть насильственное поведение", - заявила Керамеос.

Школьников, бросавшихся камнями и коктейлями Молотова, приехал усмирять ОМОН со слезоточивым газом

Впрочем, отвечая на вопрос корреспондента "РГ", один из жителей Салоник по имени Андреас высказался куда жестче о том, до чего довел неконтролируемый властями политактивизм в греческих школах. "К сожалению, наше правительство долго не обращало внимания на данную проблему. И это наряду с затянувшимся экономическим кризисом довело Элладу до такого состояния, что все больше людей, включая молодежь, оказываются жертвами неонацистской идеологии, - пояснил собеседник. - Как правило, эти ребята малообразованны и никогда не выезжали за рубеж. Значительная часть из них в итоге попадает в армию, а затем в полицию, которая также сильно заражена ультраправыми взглядами. Стычки и беспорядки на митингах в центре Афин и других греческих городов - уже давно рутина. Но я не припомню, чтобы что-то подобное событиям в школе Салоник раньше происходило у нас в стране, а это очень тревожно".

Как вам это?

Владимир Лукин, политик, историк, профессор ВШЭ:

- Если говорить о корневых причинах молодежных протестов, то, к большому сожалению, они зиждутся на некоторой особенности миропонимания и эмоционального настроя молодежи.

В молодости чувства обострены, а мысли настроены на свою исключительность и уверенность в том, что смысл твоего существования в исправлении всех неурядиц современного мира радикальным образом. Помните гамлетовское: век вывихнут, а я родился на свет, чтобы вправить его. Гамлет был молодым человеком. И его чувства воспроизводятся вот уже много веков.

Это глубоко и серьезно: я родился не просто так, я особенный, и должен своей жизнью сказать что-то очень веское. Но свое "веское" сказал и Герострат, разрушив одно из чудес света, и молодой Гагарин с его "Ну, поехали". Так что желание самовыражения молодежи неизбежно, актуально и неотложно. Оно - при разных исторических обстоятельствах и особенностях самих поколений - воспроизводится в каждом из них. Тот всплеск молодежного (и надеюсь, не очень большого) протеста, что мы переживаем сейчас, и в прошлом происходил многократно.

Беда в том, что исход таких протестов может быть трагичным. Если посмотреть на всю гамму экстремистских молодежных проявлений - от штурмовиков Адольфа Гитлера до полпотовцев в Кампучии - то можно обнаружить разную степень конструктивности, деструктивности, гибельности, возвышенности, и, наоборот, низменности проявления их намерений. Сходство только в темпераменте, формах проявления и обожествлении самого себя. Вспомните лозунг французских социалистов 1968 года "Вся власть воображению!". С явным презрением к тому, что находится за пределами этого воображения.

Можно было бы привыкнуть к постоянному воспроизводству молодежных протестов, но беда в том, что борьба с ними прямым подавлением часто расширяет их и подпитывает их героическое или псевдогероическое начало.

А самый конструктивный - хотя не быстрый и трудный - способ противостоять этому, не голое давление и упор на то, что, "как есть, так и должно быть, а все остальное прижмем к ногтю", а противопоставление этому попыток конструктивной вовлеченности молодежи в жизнь - системы социальных лифтов и социального самовыражения. Я не случайно вспомнил о Гагарине - это блестящий пример конструктивного вовлечения молодых людей в главные сюжеты жизни, но это произошло тогда, когда человечество в целом делало большие шаги в своем развитии.

Тот всплеск молодежного (и надеюсь, не очень большого) протеста, что мы переживаем сейчас, и в прошлом происходил многократно

Но если не обращать внимания на это, то протесты будут возвращаться. Помните, как у Коржавина - "Мы живы, и наше с тобой нетерпение еще посетит не одно поколение".

Дихотомия же между конструктивной и деструктивной героикой в современной молодежной истории проявляется в возникновении экстремальных крыльев. С одной стороны, мир глобализируется, и мы видим, что на национальном уровне не перешибить ни крупные пандемии, ни климатические изменения, ни нарастающие тектонические катастрофы. И потребность вовлеченности человека в решение глобальных проблем объективно велика, и будет оставаться серьезным позитивным мотиватором для молодых людей. Хотя в мировой политике эта потребность не осознана или осознана в явно недостаточной степени.

Но с другой стороны, есть и глобальная негативная реакция на глобализм. Возросшие возможности переселения людей из одного уголка земли в другой и неизбежное при этом нарастание глобальных процессов - порождает очень серьезный дискомфорт в привычном быту человека, в его культурном укладе, а следовательно, и в сознании, и в мотивировках многих людей. Мы не привыкли к такому смешению, а то и слиянию с иными цивилизациями, и это тоже порождает конфликты.

Именно такими чувствами во многом порожден правый экстремизм. И эти чувства не простые, они укорены в общественном сознании.

Так что, читая о молодежных протестах, нам стоит вспоминать 20-е годы XX века, когда на улицах Гамбурга, Берлина и Мюнхена выступали вооруженные молодые люди с одной стороны от красного Рот Фронта, а с другой - от коричневых штурмовиков.

Их противостояние на улицах было драмой, но окончательная победа кого-то из них становилась национальной, а то и всемирной трагедией.

Что этому противопоставить? Только позитивные действия власть имущих, или, я бы сказал, мейнстримовцев. Они должны расширять возможности для включения наиболее активной молодежи с ее альтернативами в свои ряды. Потому что если этого не делать, то возможности для молодежи будут сужаться. А экстремистские настроения на левом или правом фланге, а также на фланге религиозного экстремизма - нарастать. И это чревато трагедиями.

Поэтому, на мой взгляд, ответ должен быть на глобальном, а не на узконациональном уровне, и он должен сопровождаться глубоким пониманием происходящего и политическим предвидением. Тут важны одновременно дар убеждения и способность идти на компромисс с иными мнениями.

Лозунг "Тот, кто не с нами, тот против нас" сегодня лучше сменить на "Все, кто не против нас и не прибегает к милитаризированным формам протеста, - с нами!"

Подготовила Елена Яковлева

Взгляд из Италии

Итальянские подростки не особо привыкли выражать свою гражданскую позицию. Выйти на улицы городов их сумели вынудить лишь такие серьезные проблемы, как негативные последствия пандемии и изменение климата.

Символом недовольства дистанционным образованием, к которому прибегли итальянские власти во время второй волны глобального ЧС, стала 12-летняя Анита Яковелли из Турина. На протяжении нескольких недель девушка ежедневно устраивала одиночный пикет напротив закрытого на замок здания, усаживалась за парту и демонстративно делая уроки в защитной маске, демонтируя тем самым свое несогласие с политикой властей, "навязывающих удаленку". По примеру Аниты тысячи учащихся по всей стране стали устраивать подобные акции в рамках протестного движения "Школа будущего". Их напор сработал - новый учебный год в Италии проходит в очном режиме.

Еще одной "героиней" итальянских подростков стала шведская экоактивистка Грета Тунберг. 1 октября с ней плечо к плечу они гордо вышагивали во время крупной манифестации в Милане, посвященной климатическим изменениям. Кроме того, в акции "Пятница во имя будущего", которую возглавляет Тунберг, также приняли участие студенты и школьники из Рима, Венеции, Турина, Бари и других городов.

Эти акции носили мирный характер, поэтому власти относятся к ним сдержанно, позволяя подрастающему поколению выражать свою точку зрения.

Подготовила Нива Миракян, "Российская газета" (Рим)