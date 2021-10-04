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Рубрика: В мире

В Индии оцифруют медицинские данные населения

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8578)
Власти Индии начали оцифровку медицинских данных населения, чтобы граждане могли через интернет смотреть свою историю болезни, результаты анализов, назначенное лечение и т.д. Как сообщает агентство Bloomberg, программа охватит более 1,3 миллиарда человек.
Фото: NOAH SEELAM / AFP
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Инициатива получила название "Миссия Аюшман Бхарат". Зарегистрировавшись в ней, местные жители получат свой личный 14-значный идентификационный номер здоровья и виртуальную медицинскую карту. Ожидается, что вскоре все больницы и поликлиники страны также получат свои QR-коды, по которым пациенты смогут поделиться с ними своими данными или получить доступ к их информации о себе. По задумке, так граждане получат возможность самим решать, кто и как долго может использовать их медицинские данные, отмечает портал India Times.

С помощью новой инициативы индийские власти хотят сделать систему здравоохранения в стране более эффективной, особенно на фоне пандемии, значительно ограничившей ее возможности. Однако не все в Индии приветствовали нововведения. Критики программы высказывают опасения касаемо того, как будет обеспечиваться конфиденциальность пациентов, тем более если учесть, что в стране нет закона о защите данных.

А как у нас?

В России цифровизация здравоохранения проводится в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ", который входит в нацпроект "Здравоохранение". На масштабный перевод на "цифру" планируется потратить около 170 миллиардов рублей. Это и переход всех медучреждений - от поликлиник до стационаров и службы "скорой" - на единый электронный документ, и оцифрованные истории болезни, где за всю жизнь пациента накапливаются данные о его профосмотрах, обследованиях, лечении, операциях и т.д., в каком бы медучреждении и в каком бы регионе он ни находился. Это система электронных рецептов для получения лекарств, электронных больничных и медицинских справок - для детсадов и школ, бассейнов, в перспективе - для получения водительских удостоверений и т.д. Это возможности телемедицины - можно передать через интернет любые данные о пациенте, включая, например, КТ и МРТ - снимки, ЭКГ, результаты биопсии в головное учреждение из любого уголка страны, а затем провести консилиум с самыми авторитетными врачами.

Многие регионы уже далеко продвинулись. В Москве все данные о больном заносятся в единую систему: например, когда пациент прибывает из стационара после операции на долечивание и восстановление, врач реабилитационного центра одним кликом может высветить всю историю его болезни, все результаты обследований, хирургических вмешательств, курсов терапии. Кстати, продвинутые пациенты также могут войти в свою электронную медисторию.

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Есть и проблемы. Цифровизацией каждый регион занимался самостоятельно и единых базовых правил установлено не было. Поэтому и используемые системы, программные продукты у разных территорий отличаются. Сейчас главная проблема - состыковать все это "лоскутное одеяло".

В ОНФ подготовили много предложений по совершенствованию цифрового контура в здравоохранении. Например, сейчас упор в системе делается на медучреждение. Но в идеале доступ в базу данных, конкретно, к данным о своем пациенте, должен быстро получать врач - и не только с рабочего компьютера в рабочие часы, но и в любой момент с любого гаджета - планшета, мобильного телефона.

Подготовила Ирина Невинная

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