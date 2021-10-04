В Китае выпустили кодекс этических принципов для искусственного интеллекта

Иными словами, искусственный разум должен постоянно быть под контролем человека. Кроме того, документ предусматривает, что ИИ должен способствовать повышению благосостояния людей и не быть задействованным в незаконной деятельности или в действиях, угрожающих безопасности государства, а также обеспечивать "справедливость" и защищать частную жизнь от вмешательства извне. Новый кодекс предназначен в том числе для китайских технологических гигантов, чьи бизнес-модели во многом построены на сборе огромного массива данных, обработке его с помощью искусственного интеллекта и создании на этой базе таргетированной рекламы, направленной на конкретного потребителя с учетом его предпочтений.
Проблема контроля над ИИ (робоэтика) всерьез рассматривается многими странами и международными организациями. Так, в ноябре на Генеральной конференции ЮНЕСКО будет предоставлен проект рекомендаций по этическому развитию и внедрению ИИ. Об опасности бесконтрольного применения ИИ, особенно в сфере вооружений, предупреждали такие известные ученые, как Стивен Хокинг, Ноам Хомский, Мартин Райс и другие.