В Китае выпустили кодекс этических принципов для искусственного интеллекта (ИИ), в котором особое внимание уделено контролю над ним. Таким образом Пекин пытается ограничить влияние высоких технологий на человека. При этом задача КНР - стать к 2030 году мировым лидером по разработкам в области ИИ. В кодексе "Спецификации этики искусственного интеллекта нового поколения", опубликованном министерством науки и технологий КНР, сказано, в частности, что люди должны иметь полное право решать принимать или не принимать услуги ИИ, выходить из взаимодействия с системой ИИ или прекращать работу такой системы в любое время.

Иными словами, искусственный разум должен постоянно быть под контролем человека. Кроме того, документ предусматривает, что ИИ должен способствовать повышению благосостояния людей и не быть задействованным в незаконной деятельности или в действиях, угрожающих безопасности государства, а также обеспечивать "справедливость" и защищать частную жизнь от вмешательства извне. Новый кодекс предназначен в том числе для китайских технологических гигантов, чьи бизнес-модели во многом построены на сборе огромного массива данных, обработке его с помощью искусственного интеллекта и создании на этой базе таргетированной рекламы, направленной на конкретного потребителя с учетом его предпочтений.

Проблема контроля над ИИ (робоэтика) всерьез рассматривается многими странами и международными организациями. Так, в ноябре на Генеральной конференции ЮНЕСКО будет предоставлен проект рекомендаций по этическому развитию и внедрению ИИ. Об опасности бесконтрольного применения ИИ, особенно в сфере вооружений, предупреждали такие известные ученые, как Стивен Хокинг, Ноам Хомский, Мартин Райс и другие.