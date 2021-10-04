В Москве пройдет Молодежный день "Российской энергетической недели"

15 октября в Москве пройдет Молодежный день Международного форума "Российская энергетическая неделя", в котором примут участие руководители Минэнерго России, отраслевых компаний, вузов и 1000 молодых специалистов, студентов и школьников.

Молодежный день Международного форума "Российская энергетическая неделя" - главное событие в области развития энергетики, где собираются лучшие молодые представители ТЭК для диалога с руководителями и экспертами отрасли, а также для формирования молодежной повестки ТЭК на следующий год.

Организаторы Российской энергетической недели и Молодежного дня РЭН - Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс, Правительство Москвы, Российское общество "Знание" и фонд "Надежная смена".

Программа Молодежного дня РЭН, который соберет более 1000 участников из всех регионов России, включает мероприятия, объединенные идеей популяризации ТЭК и инженерно-технического образования. Особое внимание будет уделено проектам ТЭК для молодежи, социальной политике отраслевых компаний, работе молодежных объединений и советов.

На круглом столе "ТЭК для молодежи" крупнейшие работодатели ТЭК представят планы по реализации молодежной политики и проектов в 2022 году и совместно с представителями руководства Минэнерго России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росмолодежи, АНО "Россия - страна возможностей" сформируют форматы поддержки, координации и сотрудничества с учетом Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования. Также собственную встречу проведут ректоры 13 вузов, готовящих специалистов по направлениям ТЭК.

В рамках Молодежного дня Российское общество "Знание" проведет встречу молодежи с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком и известными лидерами из мира политики, государственных организаций и бизнеса. В формате "Диалог на равных" гости обсудят с участниками современные тренды и вызовы в мировой энергетике, эффективность молодых профессионалов, цифровую трансформацию промышленности и другие темы.

Молодежный день станет площадкой для встреч молодежных отраслевых объединений: сообщества #Молодые_Инженеры ТЭК, Молодежного энергетического агентства БРИКС, Молодежного совета электроэнергетики при Минэнерго России. В ходе всего дня пройдут круглые столы и форсайт-сессии, в том числе панельная сессия "Обмен лучшими практиками работы межкорпоративных молодежных сообществ молодых специалистов", также будет действовать открытый лекторий.

Собственные мероприятия организуют вузы: Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", Иркутский национальный исследовательский технический университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Липецкий государственный технический университет, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет.

В числе мероприятий - ключевые для Молодежного дня РЭН интерактивные сессии #ENERGYLAB, где команды студентов и молодых специалистов подготовят технологические и социальные проекты для презентации экспертам в рамках Форума.

Продвижению ТЭК будут посвящены соревнования Специальной лиги "МедиаТЭК" Международного инженерного чемпионата СASE-IN, которые проводит фонд "Надежная смена" совместно с Национальным исследовательским Томским политехническим университетом.

Специальные мероприятия для молодых участников РЭН подготовили Росмолодежь, Государственная корпорация "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Ассоциация МАКО, ГК "Росатом", АО "СО ЕЭС", ПАО "РусГидро", АО "Роснано", Фонд "Контент", Проект профессиональной ориентации "Зеленая кисточка" и другие.

Программу Молодежного дня РЭН дополнят финальные этапы и награждения победителей федеральных и корпоративных мероприятий, в том числе Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по электроэнергетической и электротехнической тематикам с участием руководства ПАО "Россети" и презентация Молодежного глобального прогноза развития энергетики.

Завершится Молодежный день итоговой сессией "Энергия молодежных инициатив - 2022", на которой будут презентованы лучшие проекты и награждены победители молодежных конкурсов, реализованных в 2021 году. Итогом сессии станет повестка молодежных мероприятий и инициатив на 2022 год.

Также в рамках итоговой сессии участники Молодежного дня познакомятся с преемственностью в ТЭК: ассоциация "ЭРА России" представит результаты приуроченного к 100-летию плана ГОЭЛРО проекта "Трудовые династии - 100 лет в электроэнергетике".