В новой Госдуме вырастет число комитетов

В Госдуме восьмого созыва не будет комитетов-гигантов, которые занимались сразу несколькими сферами жизни. Законодатели решили, что каждое направление работы, будь то спорт или, например, малый бизнес, достойно отдельного комитета.

Предложения по количеству и названиям комитетов сформулировала временная депутатская рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы (оно намечено на 12 октября). Как заявил журналистам глава группы, первый вице-спикер ГД седьмого созыва Александр Жуков, в следующем созыве Госдумы предполагается создание 32 комитетов вместо прежних 26.

"Увеличение связано с тем, что структуру комитетов предполагается приблизить максимально к структуре федеральных исполнительных органов власти", - пояснил парламентарий. В частности, разделить предлагается комитет по физкультуре и спорту, туризму и делам молодежи. Теперь будут три отдельных комитета - по физкультуре и спорту, по туризму и по молодежной политике.

Кроме того, в седьмом созыве был комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Теперь все эти направления разделят. "Сделать комитет по экономической политике, такое соответствующее министерство у нас есть, комитет по промышленности, - уточнил Жуков. - Также создать комитет по антимонопольной политике, комитет, который будет заниматься проблемами малого и среднего предпринимательства". Все эти сферы деятельности заслуживают отдельного внимания, подчеркнул первый вице-спикер.

Как следует из согласованного списка по итогам заседания временной рабочей группы, комитет по образованию и науке в новом созыве будет разделен на два - комитет по науке и высшему образованию и комитет по просвещению. При этом большинство комитетов сохранится.

По словам главы депутатской группы, в течение трех заседаний депутаты собираются решить все кадровые вопросы. Перечень комитетов будет предложен фракциям для того, чтобы они определились с кандидатурами в их состав и на руководящие посты.

Перечень комитетов будет предложен фракциям для того, чтобы они определились с кандидатурами в их состав

Жуков также сообщил, что члены рабочей группы планируют рассмотреть предложения фракций по составу комитетов на следующем своем заседании 8 октября. По его словам, пока окончательный список депутатов еще не определен - некоторые получившие мандаты отказываются от статуса народных избранников, их место занимают другие.

Депутаты также предварительно согласовали график работы - предлагается сохранить прежний распорядок, при котором парламентарии три недели в месяц собираются на пленарные заседания два раза в неделю, а затем неделю работают в регионах. "По крайней мере на первую осеннюю сессию такой порядок будет предложен", - отметил Жуков.

Рабочая группа обсудила и другие детали, которые касаются первого заседания. Это создание различных комиссий, временного секретариата ГД, счетной комиссии. Все это, как пояснил Жуков, необходимо для избрания председателя Госдумы, заместителей председателя, глав комитетов.

"Предлагается также создать отдельную комиссию по Регламенту для организации работы Государственной Думы, которая будет решать соответствующие вопросы", - добавил он.

Кроме того, в рабочей группе определили рассадку депутатов и список приглашенных на заседание. "Он очень широкий", - заметил Жуков.