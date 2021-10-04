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В России перестали работать WhatsApp, Instagram и Facebook

Текст:   Виктория Чернышева
04.10.2021,  
19:17
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По данным портала Downdetector, жители разных стран начали массово жаловаться на сбои в работе WhatsApp, Instagram и Facebook.

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Самые распространенные проблемы, озвученные пользователями, касались доступа к вебсайтам (на невозможность войти мессенджер и обе соцсети сообщили 41, 53 и 84 процента жалобщиков соответственно). Также они испытывали трудности с подключением сервера и входом в мобильные приложения.

Сбой произошел около 18.30 по Москве. Пока проблема с доступом не разрешена.

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