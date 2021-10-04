В России разрабатываются ГОСТы на растительное мясо и молоко

Продажи растительного молока и мяса в Америке выросли до семи миллиардов долларов, рост составил 27 процентов к прошлому году, отмечается в отчете Ассоциации растительных продуктов питания и Института хорошей еды США.

Рынок альтернативных продуктов в России оценивается в 2,6 миллиарда рублей. И будет рост. Фото: vaaseenaa / iStock.com

Спустя несколько лет такое будет наблюдаться и в России, уверен сооснователь Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов Артем Пономарев.

Есть ли в нашей стране сложности с нормативной базой для альтернативных продуктов?

Артем Пономарев: Пока в России нет методов контроля таких продуктов, не установлены сроки годности. Отсутствуют нормативные определения. Например, сейчас у альтернативных продуктов нет возможности называться "мясом" или "молоком", в то время как свободно продается "кокосовое молоко", которое буквально молоком не является.

Но ситуация меняется. Сотрудничаем с ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН и АО "ОХК "УРАЛХИМ" по разработке ГОСТов на растительные альтернативы, формулируем определения и готовимся к развитию отрасли.

Заявки на создание проектного технического комитета поданы в Росстандарт в мае этого года. Кроме того, готовим программы повышения квалификации новых специалистов.

Какой сегодня потенциал рынка альтернативных продуктов в России?

Артем Пономарев: По итогам 2020 года рынок официально оценивается в 2,6 миллиарда рублей. Потенциал роста - 10 процентов ежегодно в ближайшие пять лет, и это умеренный прогноз. Например, в этом году во время поста продажи некоторых растительных альтернатив выросли на 1000 процентов.

Альтернативные продукты снизятся в цене?

Артем Пономарев: Это зависит от появления крупных мясопереработчиков. Растительные котлеты производит то же оборудование, что и мясные.

Кстати, уже сейчас в России быстро растет объем продаж доступной фаршевой продукции. Например, один производитель продает котлеты по 129 рублей за 300 граммов.

Среди наших производителей и большая доля масложировиков. Они заинтересованы в расширении ассортимента, маркетинге, выпуске товара с наименьшими затратами. Это не значит, что они хотят по-быстрому урвать большой куш. Многие производства - долгоиграющие проекты на только формирующемся рынке.

Кто, в первую очередь, потребляет альтернативные продукты в России?

Артем Пономарев: Покупатели из Москвы и Санкт-Петербурга с доходом выше среднего. Но интересно, что, например, после запуска нашей продукции в 2019 году вторым городом после Москвы по объему потребления стала Пермь. В первую очередь наши покупатели - в городах-миллионниках, но их будет все больше.

Россия сможет выйти с альтернативными продуктами на мировой рынок?

Артем Пономарев: Уже сегодня большая часть сырья - отечественная, хотя гороховый изолят и часть соевого - импортные. Однако по сое Россия в топ-10 стран-производителей, по пшенице - лидер мирового экспорта, по гороху - вторая страна-производитель после Канады. Мы вполне можем занять серьезные позиции на мировом рынке, тем более с учетом относительно низкой себестоимости продуктов.