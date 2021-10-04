В России учрежден День отца

Теперь не только у матерей будет свой день - президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении аналогичного праздника, посвященного отцам. В первый раз россияне отметят его уже 17 октября.

В указе главы государства уточняется, что праздник утверждается в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Его будут отмечать в третье воскресенье октября. А так как указ вступает в силу со дня официального опубликования, первый День отца придется уже на нынешнее 17 октября. День отца составит "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Он был введен еще в 1998 году.

Представители общественности и политики не раз выступали с инициативой "уравновесить" таким образом мам и пап. Идея такого праздника возникла несколько лет назад. В 2018 году такой проект вносился в Госдуму, но был отклонен из-за того, что праздники вводятся президентскими указами. В нынешнем августе представители общественности обратились с такой инициативой к главе государства на заседании президиума Госсовета. Владимир Путин тогда обещал, что предложение обязательно будет обсуждаться, и отметил важную роль мужчины в воспитании детей. Президент привел в пример многодетные семьи, с которыми не раз общался. "Мужское начало в этих многодетных семьях чувствуется, это базовая основа большой семьи", - сказал он.

День отца празднуется в других странах мира. Эта большая радость, что теперь он будет и в России, сказала журналистам избранный депутат Госдумы нового созыва, бывший Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она уже не раз выступала с этой идеей. Решение президента поддерживают миллионы отцов и матерей, считает Кузнецова. По ее оценке, оно дополнит череду уже существующих праздников, которые связаны с семьей. А именно - День матери, День защиты детей, День семьи, любви и верности. Такой шаг, отметила парламентарий, "подчеркивает и новый этап в подходах семейной политики, где семья - это папа, мама, дети". Теперь в Госдуме, выполняя поручение президента, нужно продолжить этот подход в конкретных решениях, уверена она.