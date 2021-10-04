Власти Швейцарии будут платить агитирующим за прививку от коронавируса

Новости

Эксперт: После перенесенного коронавируса риск заболеть ОРВИ выше 00:46
Пушков посоветовал Зеленскому не путать наглость и силу во внешней политике 00:25
МИД РФ ждет реакции Лондона на данные о финансировании НКО в России 03.10.2021
Захарова напомнила о планах США бороться с коррупцией 03.10.2021
Китай предупредил мир о появлении нового вируса 03.10.2021
Сестры Аверины боялись возвращаться к выступлениям из-за судейства в Токио 03.10.2021
Винер-Усманова надеется, что Аверины выиграют золото на Олимпиаде в Париже 03.10.2021
За сутки 82 военнослужащих вылечили от коронавируса 03.10.2021
Саакашвили отсидит в тюрьме минимум шесть лет 03.10.2021
Россиянам пообещали аномально снежную зиму 03.10.2021
"Локомотив" проиграл "Ростову" в матче 10-го тура РПЛ 03.10.2021
При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека 03.10.2021
Президента Украины уличили в операциях с офшорами 03.10.2021
В Подмосковье разбился вертолет 03.10.2021
Сборная РФ по настольному теннису выиграла серебро чемпионата Европы 03.10.2021
Озвучена версия массовой гибели собак в Чехове 03.10.2021
Полиция задержала подозреваемого в убийстве студенток в Оренбуржье 03.10.2021
Путин случайно "подслушал" онлайн-совещание членов правительства 03.10.2021
В США озвучили меры для подготовки к следующим пандемиям 03.10.2021
Врач-стоматолог из Уфы спасла ребенка на борту самолета 03.10.2021
Головин забил гол за "Монако", но получил травму 03.10.2021
Авиакомпания "Азимут" будет выполнять рейсы из Калуги в Минск 03.10.2021
Защитник "Урала" Адамов вызван в сборную России 03.10.2021
В московском метро зацепер остановил поезда 03.10.2021
При крушении самолета в Италии погибли 8 человек 03.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
04.10.2021 00:12
Рубрика: В мире

Власти Швейцарии будут платить агитирующим за прививку от коронавируса

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Столичный выпуск № 226(8577)
Власти Швейцарии отчаялись самостоятельно переубедить скептиков вакцинации от коронавируса и решили, что проще повлиять на отказников через их близких. Теперь тем, кто сумеет убедить своего родственника или друга пойти к врачу и сделать прививку, будут платить за это деньги. Федеральный совет пообещал поощрять успешных агитаторов суммой в 50 франков (примерно четыре тысячи рублей. - "РГ") за каждого привитого скептика.

Пока планируется, что выплачиваться они будут в форме купонов, которые можно будет монетизировать в кино, ресторанах и других заведениях такого рода.

Власти рассчитывают, что это подхлестнет забуксовавший темп вакцинации населения в Швейцарии, где не привито около 40 процентов населения.

А как у нас?

Есть два варианта подтолкнуть человека вакцинироваться: метод "кнута" и метод "пряника". И то, и другое в России имеет под собой нормативно-правовую основу. Закон об иммунизации населения разрешает в экстренных ситуациях отстранять от работы (и не брать на работу) сотрудников, чьи обязанности подразумевают нахождение в зоне высокого риска по распространению инфекции. В "Аэрофлоте" с конца лета - начала осени непривитых пилотов стали отстранять от выполнения рейсов. В Красноярске недавно отстранили от работы учительницу, которая в прошлом году переболела COVID-19 и поэтому не считала нужным прививаться. Идет давление на медиков: поскольку они на переднем крае борьбы с инфекцией, даже если не входят в "красную зону", - в большинстве регионов от них требуют вакцинироваться.

Фото: REUTERS
Минздрав: Медики должны активнее настаивать на вакцинации

Но в большинстве отраслей предпочитают действовать убеждением и поощрением. Например, награждают персонал дополнительным выходным в день прививки, а иногда дают еще и второй оплачиваемый выходной. Так действуют в крупных торговых сетях: Metro, "Азбука вкуса", Leroy Merlin. Многие работодатели стимулируют персонал деньгами и подарками. Например, материальное поощрение работником аэропорта Храброво в Калининграде составило 3,5 тысячи рублей, на АвтоВАЗе летом выплачивали по 1,5 тысячи. Другие сочетают дополнительные выходные дни и материальные поощрения, например, розыгрыши путевок в санаторий, членские карты в фитнес-клубы и бассейны.

Подготовила Ирина Невинная

В мире Европа Швейцария Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

При падении вертолета в Подмосковье погибли три человека
Президента Украины уличили в операциях с офшорами
Транзит газа в Венгрию через Украину возобновлен
Денис Проценко заявил о непредсказуемости ситуации с коронавирусом
Кравцов: Локдауна в системе образования не будет
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
В США опубликовали статью о связи военной академии Украины с ультраправыми