Власти Швейцарии будут платить агитирующим за прививку от коронавируса

Власти Швейцарии отчаялись самостоятельно переубедить скептиков вакцинации от коронавируса и решили, что проще повлиять на отказников через их близких. Теперь тем, кто сумеет убедить своего родственника или друга пойти к врачу и сделать прививку, будут платить за это деньги. Федеральный совет пообещал поощрять успешных агитаторов суммой в 50 франков (примерно четыре тысячи рублей. - "РГ") за каждого привитого скептика.

Пока планируется, что выплачиваться они будут в форме купонов, которые можно будет монетизировать в кино, ресторанах и других заведениях такого рода.

Власти рассчитывают, что это подхлестнет забуксовавший темп вакцинации населения в Швейцарии, где не привито около 40 процентов населения.

А как у нас?

Есть два варианта подтолкнуть человека вакцинироваться: метод "кнута" и метод "пряника". И то, и другое в России имеет под собой нормативно-правовую основу. Закон об иммунизации населения разрешает в экстренных ситуациях отстранять от работы (и не брать на работу) сотрудников, чьи обязанности подразумевают нахождение в зоне высокого риска по распространению инфекции. В "Аэрофлоте" с конца лета - начала осени непривитых пилотов стали отстранять от выполнения рейсов. В Красноярске недавно отстранили от работы учительницу, которая в прошлом году переболела COVID-19 и поэтому не считала нужным прививаться. Идет давление на медиков: поскольку они на переднем крае борьбы с инфекцией, даже если не входят в "красную зону", - в большинстве регионов от них требуют вакцинироваться.

Но в большинстве отраслей предпочитают действовать убеждением и поощрением. Например, награждают персонал дополнительным выходным в день прививки, а иногда дают еще и второй оплачиваемый выходной. Так действуют в крупных торговых сетях: Metro, "Азбука вкуса", Leroy Merlin. Многие работодатели стимулируют персонал деньгами и подарками. Например, материальное поощрение работником аэропорта Храброво в Калининграде составило 3,5 тысячи рублей, на АвтоВАЗе летом выплачивали по 1,5 тысячи. Другие сочетают дополнительные выходные дни и материальные поощрения, например, розыгрыши путевок в санаторий, членские карты в фитнес-клубы и бассейны.

Подготовила Ирина Невинная