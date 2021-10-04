Во Франции заморозили цены на газ и электричество

Французское правительство решило заморозить расценки на газ и электричество минимум на полгода. Об этом, выступая в популярной программе новостей телеканала TF1, заявил премьер Жан Кастекс. Правда, сделал он это только после того, как главный поставщик и распределитель природного газа во Франции компания Engie подняла цены на 12,6 процента. По словам руководителя правительства, если не пойти на срочные меры, то при невиданном ранее росте цен на мировом газовом рынке уже к концу года они подскочили бы еще на 30 процентов. Примерно такая же угрожающая картина могла сложиться и с тарифами на электроэнергию.

Пусти дело на самотек, мол, рынок решит все проблемы, и страну захлестнет новая волна "желтых жилетов", может быть, помощнее, чем та, что ввергла Францию в глубокий социальный кризис несколько лет тому назад. А он, вспомним, также начинался с "энергетической" темы - намерения властей ввести "экологический налог" на бензин. Так что урок не прошел даром, но и это не все.

Пойти навстречу населению, несомненно, заставило и еще одно крайне важное соображение. Ведь в апреле будущего года состоятся президентские выборы, и, хотя до сих пор нынешний хозяин Елисейского дворца не объявил о намерении пойти на второй срок, здесь никто не сомневается, что он сделает это в ближайшие месяц-два. Ну а настроение миллионов избирателей в этот ответственный период имеет особое значение.

Итак, тарифы на газ заблокированы вплоть до "судьбоносного" апреля 2022-го. Каким образом? Хотя во Франции, как и в других странах ЕС, в начале нулевых годов произошла либерализация энергетического рынка, ведущие позиции остались у упомянутой компании Engie, а также у ведущего концерна по выработке электроэнергии EDF. В обоих государство - главный акционер. Помимо этого власти задействовали положение особого свода законов - Энергетического кодекса, а оно позволяет на вполне легальных основаниях замораживать тарифы в случае "неординарного повышения цен на рынках нефти и природного газа".

Издержки "тарифного щита" лягут на плечи газовой компании. Однако когда весной, как прогнозируют правительственные эксперты, мировые цены на газ пойдут вниз, то она сможет компенсировать потери за счет потребителей. Как считают в профсоюзе "Форс увриер", французам, так или иначе, придется расплатиться за "зимнюю блокировку". Это мнение разделяет и глава группы представителей правой партии "Республиканцы" в сенате Брюно Ретайо. Он убежден, что "цены вырастут, но это произойдет после выборов".

Тарифы на газ заблокированы вплоть до "судьбоносного" апреля 2022 года

Между тем

Немецкое ведомство по вопросам гражданской защиты и помощи при катастрофах выпустило ролик о том, как выжить без тепла и света. Формально он приурочен ко Дню защиты от стихийных бедствий в земле Северный Рейн - Вестфалия, но на деле отражает страхи немцев перед "надвигающейся холодной зимой", о которой пишут в СМИ. Итак, пожилая фрау сидит на кровати одна, кутаясь в пуховик и шарф. Изо рта у нее идет пар. На экране появляется надпись: "Что делать, если нет отопления?" Судя по всему - проявлять смекалку. Фрау начинает действовать: заклеивает окно фольгой и сооружает самодельную печку из свечей и перевернутого цветочного горшка. Женщина насаживает его на металлический штырь, закрепляет шурупами - и вуаля, аккумулирующий тепло плафон готов! Ролик заканчивается хеппи-эндом: в гости к фрау приходят соседи - хрупкая блондинка и брутальный афрогерманец, и они все вместе греются у чудо-печи.

А как у нас?

В России подобные предложения звучали год назад, в разгар пандемии. Предлагалось заморозить тарифы не только на свет и газ, но вообще оставить на прежнем уровне квартплату в связи со сложностями из-за пандемии. Однако власти на этот шаг не пошли. Их поддерживали и эксперты. Так, в НП "ЖКХ Контроль" отмечали, что такая поддержка не адресная. В сложных ситуациях лучше оказывать точечную поддержку жителям - льготным категориям или семьям с низкими доходами. Кроме того, заморозка платежей привела бы к тому, что у предприятий не хватило бы средств на качественное предоставление услуг, проведение текущих ремонтов и подготовку к зиме. В результате от "заморозки" пострадали бы те же потребители.

Сейчас в России тарифы на коммунальные услуги увеличиваются ежегодно с июля. Предельный индекс для каждого региона устанавливает правительство в конце предыдущего года. Как правило, подорожание примерно равно инфляции. Но в некоторых случаях тарифы могут подрасти чуть больше - если это нужно, например, для существенной модернизации коммунальной инфраструктуры. Некоторые регионы могут заложить повышение ниже предельного индекса.

Подготовила Марина Трубилина