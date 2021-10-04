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04.10.2021 19:13
Рубрика: Власть

Захарова: Борьба с терроризмом в Афганистане должна быть продолжена

Текст: Юрий Когалов

Россия осуждает теракт, совершенный накануне в Кабуле боевиками "Исламского государства" (запрещено в РФ). Борьба с терроризмом должна быть продолжена. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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"Осуждаем совершенный группировкой ИГИЛ 3 октября теракт у входа в мечеть в центре афганской столицы", - отметила дипломат, напомнив, что жертвами атаки стали 19 мирных жителей, более 30 пострадали. "Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Официальный представитель МИД РФ заявила о "необходимости продолжения усилий, направленных на искоренение терроризма в Афганистане". Как обратила внимание Захарова, движение "Талибан" (запрещено в РФ), пришедшее к власти в стране заверило, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам.

Напомним, мощный взрыв прогремел в воскресенье недалеко от мечети Идгах, второй по значимости в Кабуле. В мечети в тот момент проходила погребальная молитва в связи с кончиной матери замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, в которой участвовали представители движения "Талибан".

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