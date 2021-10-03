СМИ: 12 человек погибли в результате взрыва в Кабуле

В результате взрыва, прогремевшего в воскресенье недалеко от мечети Идгах в Кабуле, погибло по меньшей мере 12 человек, еще 32 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в движении "Талибан" (запрещено в РФ).

Как сообщил телеканал Al Jazeera, в мечети в момент теракта проходила погребальная молитва в связи с кончиной матери замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, в которой участвовали представители движения "Талибан". Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее в российском посольстве в афганской столице сообщили, что пострадавших среди граждан РФ нет.