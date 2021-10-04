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04.10.2021 20:34
Рубрика: Власть

Захарова обвинила Британию во вмешательстве во внутренние дела РФ

Текст: Юрий Когалов

Власти Великобритании, финансируя ряд некоммерческих организаций в России, вмешиваются во внутренние дела России. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале, комментируя обнародованный плане работы британского посольства в Москве.

"Оказание влияния на внутреннее экспертное сообщество независимого государства путем его финансирования, в том числе по линии посольства, - прямое свидетельство вмешательства во внутреннюю жизнь и политику страны", - отметила Захарова. Как напомнила дипломат, права и обязанности иностранных дипмиссий по всему миру прописаны в Венской конвенции 1961 года. "Действия Форин-офиса и британского посольства в России, если написанное в обнародованных материалах правда, грубо нарушают положения данного документа", - подчеркнула представитель МИД РФ.

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Как обратила внимание Захарова, "безобидная на первый взгляд, но почему-то щедро оплачиваемая поддержка отечественных НКО, информационных проектов - не что иное, как целенаправленная стратегия влияния на наши внутренние общественные процессы в интересах другого государства или группы государств". По ее словам, западные страны придерживаются двойных стандартов, допуская подобное поведение по отношению к другим, но только не к себе.

Более того, Британия провозгласила Россию угрозой собственной безопасности и реализует стратегические установки НАТО в отношении России как враждебного государства, а значит, и финансированием тех или иных организаций преследует свои цели. Захарова обратила внимание также на избирательность поддержки - по русофобскому принципу.

"Финансируя этих "независимых", Лондон, по сути, превращает их в зависимых от себя, подсаживает на финансовую иглу, ориентируя в итоге на одну задачу, - участие в генерировании потока дезинформации", - отметила дипломат.

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