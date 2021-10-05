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05.10.2021 15:37
Рубрика: Экономика

Аналитики: Во время сбоя соцсетей россияне стали чаще звонить и общаться через SMS

Текст: Иван Черноусов

Во время глобального сбоя крупнейших социальных сетей количество звонков выросло в 2,5 раза, а SMS-сообщений в 5 раз. Об этом в пресс-релизе сообщает "МТС".

Фото: istock
Как масштабный сбой отключил WhatsApp, Instagram и Facebook. Главное

Если сравнивать объем передачи данных в соцсетях и мессенджерах в течение суток 4 октября с предыдущими днями, то некорректная работа Facebook и WhatsApp повлекла снижение их суточного трафика на 30%, а Instagram - на 23%. В то же время трафик "Одноклассников" и Twitter вырос на 5,5% и 6% соответственно, а трафик "ВКонтакте" и TikTok почти не изменился, утверждают аналитики.

Напомним, Facebook, WhatsApp и Instagram были недоступны больше 6 часов. Работа популярных социальных сетей восстановили 5 октября около 2 часов по московскому времени.

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