Банки начали массово повышать доходность вкладов населения

В сообщении говорится, что максимальная ставка по рублевым депозитам в ряде кредитных организаций может превышать 7% при соблюдении ряда условий. Об этом уже сообщили несколько крупных банков. В частности, банк "Открытие" повысил ставки по всем вкладам в рублях на 0,2-0,3 п.п. Максимальные ставки в рублях составляют 6,7%. Альфа-банк повысил ставки на 0,2-1,5 п.п. по рублевым вкладам с максимумом в 7,5% с капитализацией.

Как уже сообщалось, ранее на заседании совета директоров 10 сентября регулятор поднял ключевую ставку пятый раз подряд, до 6,75% годовых, дав сигнал о ее возможном дальнейшем повышении. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки раньше, чем люди будут довольны доходностью вкладов и заявила, что банковские ставки по депозитам только начали расти. И, по данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла до 6,33% с 6,15% во второй декаде. Показатель третьей декады сентября стал максимальным с третьей декады августа текущего года. И, по мнению экспертов, до конца года ставки продолжат расти. "Ключевая ставка до конца 2021 г. вырастет как минимум до 7,25%, а максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках - до 6,8-7% (6,33% на третью декаду сентября)", - полагают аналитики НКР.

Об увеличении доходности по рублевым вкладам также сообщили Россельхозбанк (рост на 0,3-1,3 п.п., максимальная ставка -7,5%), Совкомбанк (повышение на 0,2-0,5 п.п. максимальная ставка -7,1%), Почта банк (рост по ряду вкладов на 0,25 - 0,4 п.п., максимум 7%), а также Газпромбанк, который повысил ставки по всем вкладам в рублях на 0,1-0,6 п.п., ставка в рублях в массовом сегменте в банке по-прежнему составляет 7,25%. Банк "Зенит" повысил ставки по сезонным розничным депозитам (рост на 0,2 п.п. максимальной ставкой в 7%). Но в Сбербанке по состоянию на конец сентября максимальная ставка для рублевых вкладов не изменилась и по-прежнему составляет 6,5% для новых депозитов.

Аналитики уже подсчитали, что при годовой инфляции выше 7% - как в сентябре - реальная доходность большинства банковских вкладов в текущих условиях является отрицательной либо близкой к нулю. "Граждане, вероятно, предпочтут не сберегать, а тратить, в том числе на товары длительного пользования, ремонт или отдых, считая, что в будущем они подорожают еще больше, а доходность вкладов будет несоизмерима с увеличением цен", - поясняют эксперты НКР. Предполагается, что на этом фоне объем средств граждан на депозитах и счетах в банках повысится максимум на 2-3% к концу года, несмотря на рост ставок.