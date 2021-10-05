Банки начали массово повышать доходность вкладов населения

Новости

Мошенники-хакеры научились подделывать лица и голоса 11:15
Истребители США заржавели на два миллиарда долларов 11:10
Патриарх поздравил Владимира Путина с днем рождения 11:08
СК возбудил дело о покушении на убийство после избиения человека в метро 10:58
Дания и Швеция прекратили прививать молодых людей вакциной Moderna 10:57
Рафик Загрутдинов: В столице строятся 34 объекта здравоохранения 10:57
Цены на газ в Европе рухнули ниже 1000 долларов 10:56
В "Сириусе" начали разработку РНК-вакцин для лечения инфекций 10:53
Экс-футболист "Спартака" признался в участии в договорных матчах 10:43
Цена на газ в Европе упала ниже 1110 долларов 10:35
В Барнауле выявили преступную группу, отправившую за рубеж 380 млн рублей 10:33
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения 10:32
Кузнецова подтвердила, что ее предложили назначить вице-спикером Госдумы 10:30
В Курской области введут QR-коды для посещения общественных мест 10:29
Сервис "Вывоз ненужных вещей" появится на портале мэра Москвы 10:25
В Дании работодателям запретили узнавать возраст соискателей 10:18
Олег Матыцин возглавил правительственную комиссию по борьбе с допингом 10:17
Куда не пустят уральцев без QR-кода 10:11
Нурмагомедов поддержал Зинченко после критики из-за совместной фотографии 09:57
Вандал в столичном метро сломал турникет 09:54
Эксперт: "Дельта" может оказаться последним вариантом коронавируса 09:43
Депутат Рады: Зеленский сам отказался от выгодной цены на газ из России 09:22
Британские СМИ: Цены на газ резко упали после заявлений Путина 09:17
Семь машин столкнулись на МКАД и перекрыли движение 09:11
ФАС предписала снизить цены на утилизацию мусора в одном из регионов 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" - круглый стол об экологическом страховании
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Кассационный суд запретил продавать машину, заправленную плохим бензином
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
05.10.2021 09:37
Рубрика: Экономика

Банки начали массово повышать доходность вкладов населения

Текст: Александр Проценко
Российские банки начали массово повышать доходность по вкладам для населения и сберегательным счетам вслед за ростом ключевой ставки ЦБ, - сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В сообщении говорится, что максимальная ставка по рублевым депозитам в ряде кредитных организаций может превышать 7% при соблюдении ряда условий. Об этом уже сообщили несколько крупных банков. В частности, банк "Открытие" повысил ставки по всем вкладам в рублях на 0,2-0,3 п.п. Максимальные ставки в рублях составляют 6,7%. Альфа-банк повысил ставки на 0,2-1,5 п.п. по рублевым вкладам с максимумом в 7,5% с капитализацией.

Фото: iStock
ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков поднялась до 6,33%

Как уже сообщалось, ранее на заседании совета директоров 10 сентября регулятор поднял ключевую ставку пятый раз подряд, до 6,75% годовых, дав сигнал о ее возможном дальнейшем повышении. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала маловероятным снижение ключевой ставки раньше, чем люди будут довольны доходностью вкладов и заявила, что банковские ставки по депозитам только начали расти. И, по данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла до 6,33% с 6,15% во второй декаде. Показатель третьей декады сентября стал максимальным с третьей декады августа текущего года. И, по мнению экспертов, до конца года ставки продолжат расти. "Ключевая ставка до конца 2021 г. вырастет как минимум до 7,25%, а максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках - до 6,8-7% (6,33% на третью декаду сентября)", - полагают аналитики НКР.

Об увеличении доходности по рублевым вкладам также сообщили Россельхозбанк (рост на 0,3-1,3 п.п., максимальная ставка -7,5%), Совкомбанк (повышение на 0,2-0,5 п.п. максимальная ставка -7,1%), Почта банк (рост по ряду вкладов на 0,25 - 0,4 п.п., максимум 7%), а также Газпромбанк, который повысил ставки по всем вкладам в рублях на 0,1-0,6 п.п., ставка в рублях в массовом сегменте в банке по-прежнему составляет 7,25%. Банк "Зенит" повысил ставки по сезонным розничным депозитам (рост на 0,2 п.п. максимальной ставкой в 7%). Но в Сбербанке по состоянию на конец сентября максимальная ставка для рублевых вкладов не изменилась и по-прежнему составляет 6,5% для новых депозитов.

Аналитики уже подсчитали, что при годовой инфляции выше 7% - как в сентябре - реальная доходность большинства банковских вкладов в текущих условиях является отрицательной либо близкой к нулю. "Граждане, вероятно, предпочтут не сберегать, а тратить, в том числе на товары длительного пользования, ремонт или отдых, считая, что в будущем они подорожают еще больше, а доходность вкладов будет несоизмерима с увеличением цен", - поясняют эксперты НКР. Предполагается, что на этом фоне объем средств граждан на депозитах и счетах в банках повысится максимум на 2-3% к концу года, несмотря на рост ставок.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Бастрыкин поручил ужесточить статью УК по делу об избиении мужчины в метро
Британские СМИ: Цены на газ резко упали после заявлений Путина
В МИД РФ оценили решение НАТО выслать российских дипломатов
Политолог Рар назвал абсурдом борьбу Европы с "Северным потоком-2"
Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить