Беспошлинный ввоз сахара может быть продлен до конца года

Минсельхоз допускает, что беспошлинный ввоз сахара может быть продлен до конца этого года. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Он объяснил, что основной объем сахара в России будет выработан в ноябре, часть - в декабре. "К этому моменту мы будем точно понимать наше производство, а также производство и потребление по странам ЕАЭС", - сказал министр.

По его словам, с начала года импортного белого сахара ввезено в страну около 97 тыс. тонн, в том числе 37,4 тыс. тонн с 15 мая в рамках квоты. Вместе с другими мерами квота на беспошлинный импорт сахара помогла увеличить предложение на российском рынке, обеспечить сырьем промышленных потребителей.

По предварительным прогнозам Минсельхоза, в 2021 году аграрии должны собрать 40 млн тонн сахарной свеклы, из которых можно произвести около 6 млн тонн сахара. "Этого объема хватит, чтобы полностью покрыть внутренние потребности", - подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Беспошлинный ввоз сахара в Россию открыли с 15 мая по 30 сентября 2021 года. До этого импортная пошлина на белый сахар из стран, не входящих в ЕАЭС, составляла 340 долларов за тонну. Но ввезти за этот период можно было до 350 тыс. тонн.

Минсельхоз объяснял, что введение такой меры позволит не только обеспечить потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке.

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