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05.10.2021 22:22
Рубрика: Культура

Борис Акунин издал самоучитель по писательскому мастерству

Текст: Наталья Лебедева
Борис Акунин продолжает экспериментировать с разными жанрами и форматами книг на радость своим поклонникам. В этот раз на крупнейшем книжном сервисе в России "ЛитРес" писатель презентовал первые два эпизода своего нового нон-фикшн-аудиосериала "Русский в Англии", представив его как самоучитель по беллетристике. Мастер-класс творческого мастерства от одного из самых неординарных современных писателей озвучили известные актеры театра и кино: Александр Клюквин, Татьяна Бондаренко, Игорь Ясулович и Дмитрий Назаров. Некоторые эпизоды читает сам автор. В печатном формате сборник увлекательных новелл и историко-литературных эссе выйдет в конце октября в издательстве "Альпина Паблишер".
Фото: предоставлено "ЛИТРЕС"

"Русский в Англии", по словам самого Акунина", - это "книга о вкусной и здоровой беллетристике": "Я буду не просто объяснять теорию, но и варить-жарить-мариновать сам, у вас на глазах, а потом кормить вас тем, что получилось, то есть вы будете находиться не в ресторанном зале, куда подают на подносе готовые блюда, а на кухне. Можете просто "слушать и кушать", а можете попробовать собственные силы в гастрономическом искусстве и сравнить: вдруг у вас получится вкуснее?".

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Всего в сборник вошли 10 "блюд"-уроков, каждый из которых посвящен одному из актуальных для писателя "ингредиентов" работы над книгой. Будь то выбор темы или жанра, автор в начале каждого мастер-класс коротко обозначает предмет изучения, потом дает фактический материал и предлагает читателям-слушателям вместе выполнить практическое задание. И вот тут-то и начинается самое интересное: каждое задание посвящено русским людям, которые в разные эпохи жили или ненадолго оказались в Англии, реальной или существующей только в воображении автора: послам Ивана Грозного, царю Петру, музам известных писателей, мыслителей, ученых, философов и художников - Гале Дали, Ольге Хохловой, Марии Будберг, Елене Булгаковой и Лу Саломе. Не забыл Акунин и о своем самом известном герое Эрасте Петровиче Фандорине, который стал главным действующим лицом в новелле "Инцидент в Чешэм-Хаусе". Фанаты Фандорина, не пропустите!

Акунин учит своих читателей следовать определенным образцам и вписываться в творческие параметры. Оценить, насколько хорошо у вас получилось, можно будет благодаря комментариям и пояснениям автора, предусмотрительно размещенным в конце каждой главы.

Но и этого писателю показалось мало. Он лично придумал две обложки для своей новой книги - одну для электронной версии, другую - для бумажной. "Бумажная должна вызывать ностальгию по временам, когда никаких книг, кроме бумажных, не существовало. Как молоды мы были, как "Бонка" не любили… На обложке электронной и аудиоверсии - "изолятор для писателя", изобретенный Хьюго", - объясняет Акунин.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Первый урок литературного мастерства уже доступен на сервисе "ЛитРес". Новые серии этого необычного аудиосериала будут публиковаться раз в неделю.

Кстати

Это самая длинная запись, в которой принял участие Борис Акунин. Материал, озвученный писателем, в общей сложности длится более пяти часов.

Культура Литература

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