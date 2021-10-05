Цена газа в Европе превысила 1300 долларов за тысячу кубометров

Биржевая цена на газ в Европе поставила новый рекорд, превысив 1300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Рост котировок 5 октября произошел после небольшой коррекции вниз вечером 4 октября, связанной с новостями о начале заполнения газом первой нитки "Северного потока-2" для проведения испытаний работы газопровода.

Рост потребления энергии по мере восстановления европейской экономики после пандемии Covid-19, а также падение объемов выработки электричества ветровой генерацией из-за штиля в Северном море, привели к повышенному спросу на "голубое топливо" для газовых электростанций. Ранее компенсировать недостаток энергии могли угольные станции, но в большинстве стран Европы на волне "зеленой" повестки от них отказались.

Снизить дефицит газа может запуск "Северного потока-2", но пока он проходит испытания. В лучшем случае начало эксплуатации газопровода ожидается в конце октября или начале ноября.