Частные инвесторы вложили в производство "Спутник V" 30 млрд рублей

Частные инвестиции в производство и выпуск вакцины от коронавируса "Спутник V" составили 30 млрд рублей. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"На запуск вакцин, индустриального производства, наша фарминдустрия потратила 30 млрд рублей собственных средств только под коронавирус", - отметил он.

Ранее Мантуров заявил, что в России с начала 2021 года было произведено около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н".