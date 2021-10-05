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05.10.2021 16:11
Рубрика: Общество

Дети отправили 6 тысяч работ на конкурс "Экология - дело каждого"

Текст: Алексей Дуэль

Прием заявок для участия в конкурсе "Экология - дело каждого", который проводит Росприроднадзор, завершен. На рассмотрение компетентного жюри за полгода поступило больше 6 тысяч работ в 12 номинациях, подсчитали в пресс-службе конкурса. Их авторы живут во всех регионах России и 27 странах ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: iStock
Названы регионы, в которых больше всего отходов попадает на сортировку

Конкурс "Экология - дело каждого" учредил Росприроднадзор в марте этого года. В нем могу участвовать школьники в возрасте от 7 до 16 лет. Основная задача - повысить экологическую сознательность молодежи, вовлечь подрастающее поколение в природоохранную повестку с использованием популярных форматов, таких как челлендж или видеоблог. Допускается как индивидуальное, так и командное участие.

"Только за последние два дня пришло около 2 тысяч работ, - рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Номинация "Экорисунок" стала самой популярной. Дети эмоционально высказывают свое отношение к экологии именно через живопись. Причем активность проявила не только Россия, но и другие страны, много рисунков из Китая, Индии и Казахстана".

Она обратила особое внимание на рисунки на тему разделения мусора, сохранения животного мира, лесов от пожаров, а также целые экологические проекты, например, кафе на воде, в котором выращивают все необходимое для работы.

"Очень много глобальных и неожиданных работ из регионов, - добавила Родионова. - Кто-то говорит о проблеме кормления краснокнижных серых китов, кто-то об осушении болот или о новых технологиях. Эмилия де Ла Круз Сальседо из Перу вместе с друзьями сделали видеоролик, где рассказывают о том, почему важно сохранить природу и окружающую среду и почему экология - дело каждого".

Жюри конкурса возглавила вице-премьер Виктория Абрамченко. Выбирать самые сильные детские работы будут Вячеслав Фетисов, Николай Дроздов, Никас Сафонов и другие известные экологические и общественные деятели, люди искусства. Свой вердикт они огласят на торжественной церемонии, которая пройдет 24 ноября в Москве. Победители поедут в выездной экологический лагерь, который пройдет во Всероссийском детском центре "Орленок".

Общество Экология Общество Семья и дети Правительство Минприроды Росприроднадзор

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