Для пациентов российских больниц разработали новое питание

В больничное питание предложили включать больше белков, витаминов и минералов.

Минздрав России разослал в регионы Картотеку блюд диетического лечебного питания оптимизированного состава с включением специализированных пищевых продуктов диетического лечебного и диетического профилактического питания.

В картотеке - более четырех десятков блюд: это и каши, и супы, и пюре, и кисели. Есть блюда с повышенной и пониженной калорийностью. В состав большинства предложенных блюд входят сухая белковая композитная смесь (порошок на основе соевого или молочного белка) и/или витаминно-минеральный комплекс.

"Многие клинические исследования показывают недостаточную обеспеченность пациентов как с неинфекционными, так и с инфекционными заболеваниями белком, витаминами и минеральными веществами, кроме того при большинстве заболеваний потребность в этих эссенциальных нутриентах существенно возрастает. Данная ситуация обусловлена снижением адаптационного потенциала организма и проведением лекарственной терапии, нарушением ассимиляции нутриентов, изменениями в механизмах функционирования различных органов и систем, применением диет лечебного питания с определенными ограничениями по ряду пищевой продукции", - говорится в предисловии к картотеке. Поэтому и решено вводить в больничное питание белковые и витаминно-минеральные добавки.

Как пояснил "Российской газете" заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, эти рекомендации для специалистов по диетологии очень ждали в регионах. "Их применение позволяет сделать питание в медорганизациях более сбалансированным и разнообразным. Особо нужно сказать, что готовились рецепты Институтом питания под руководством главного специалиста по данной проблематике академика РАН Виктора Тутельяна", - добавил замминистра.