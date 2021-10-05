Дмитрий Мезенцев встретился с генеральным директором Российского научного фонда

В Постоянном Комитете 5 октября состоялась рабочая встреча Государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси Дмитрия Мезенцева с генеральным директором Российского научного фонда Александром Хлуновым. На ней обсуждались вопросы сотрудничества двух ведущих национальных научных фондов - Российского научного фонда и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.

31 августа текущего года между фондами было подписано партнёрское соглашение о сотрудничестве, которое в скором времени позволит на регулярной основе совместно поддержать лучшие исследовательские проекты, реализуемые коллективами российских и белорусских ученых.

"Взаимодействие с белорусскими партнерами позволит вывести на новый уровень эффективности исследования по целому спектру направлений, в которых работают ученые России и Белоруссии. Большие научные вызовы, которые стоят перед учеными обеих стран, немыслимы без концентрации ресурсов для удовлетворения важнейших запросов общества", - рассказал глава Российского научного фонда Александр Хлунов.

Первый совместный конкурс для 3-летних проектов в рамках реализации подписанного соглашения планируется объявить уже в марте 2022 года.

Особый акцент будет сделан на обеспечении качества поддержанных проектов и привлечении к совместной проектной работе талантливых молодых исследователей двух стран.

"Российская и белорусская стороны возлагают большие надежды на сотрудничество двух ведущих национальных фондов. Уверен, подобные научные и исследовательские связи послужат дальнейшему укреплению нашего партнерства. Перечень утвержденных для совместных исследований направлений, таких, как искусственный интеллект, математические модели, биомедицинские технологии, фармацевтическая химия, разработка новых методов и материалов для хранения и диссипации энергии, уже свидетельствует о том, что речь идет о задачах мирового научного уровня. Это действительно серьезный вызов для молодых ученых наших стран, мечтающих совершить прорыв в науке. Масштаб задач соответствует стремлению молодых людей добиваться выхода в первые ряды профессионалов ", - отметил Дмитрий Мезенцев.

Справка

Российский научный фонд финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований - исследований, направленных на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды. Фонд был учрежден по инициативе Президента России в конце 2013 года, за это время Фондом было поддержано более 60 тысяч российских ученых.

Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований создан в г. Минске постановлением Совета Министров Белорусской ССР от 8 мая 1991 г. № 176 как Фонд фундаментальных исследований Белорусской ССР при Комиссии Президиума Совета Министров Белорусской ССР по вопросам научно-технического прогресса для финансирования фундаментальных и поисковых исследований в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук, выполняемых научными организациями и учреждениями высшего образования по приоритетным направлениям научных исследований Республики Беларусь.