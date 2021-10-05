Дмитрий Патрушев рассказал о регулировании цен на продовольствие и экспорте зерна

Несмотря на засуху и затопления, Россия может остаться нетто-экспортером сельхозпродукции. Такой прогноз в интервью "РГ" сделал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По итогам года аграрный экспорт составит 34-35 млрд долл. Это больше, чем экспорт вооружения.

Очевидно, что мировой продовольственный рынок больше не будет прежним и цены на нем тоже. Как долго России удастся удерживать внутренние цены на базовое продовольствие ниже мировых с помощью соглашений, пошлин и квот? Нет мыслей отказаться от подобных ограничений?

Дмитрий Патрушев: От части мы уже отказались, а некоторые останутся с нами если не навсегда, то надолго.

Ценовые соглашения по сахару и подсолнечному маслу были вынужденной мерой, которая сыграла свою роль для стабилизации цен. Но сейчас она уже не нужна, потому что рынок отрегулировал себя сам. Ситуация с производством сырья для масла и сахара не вызывает опасений, и никаких оснований для значительного роста цен сейчас нет.

Экспортные пошлины на зерно также себя оправдали. При этом демпферный механизм мы видим постоянно действующим. Уверен, что, если бы мы его не ввели, цены на российском рынке сейчас были бы существенно выше текущих. А так нам удалось сохранить ценовой баланс между интересами аграриев, переработчиков зерна и животноводов. Динамика котировок на внешних рынках теперь в значительной степени амортизируется и не оказывает на нас уже такого влияния.

Со второй половины сезона - с февраля по июнь включительно - мы планируем устанавливать квоту на вывоз зерновых, при этом со следующего года хотим отдельно выделить пшеницу. Квота будет рассчитываться исходя из наших реальных возможностей: сколько зерна мы можем экспортировать без ущерба для внутреннего рынка.

Нового урожая хватит не только для внутреннего потребления, но и для развития экспорта. По итогам года Россия может остаться нетто-экспортером сельхозпродукции

Не опасаетесь негативных последствий из-за этого, ведь в истории (в том числе и российской) уже была масса примеров, когда пытались ограничивать экспорт того же зерна? Нет ли риска снижения площадей посевов, потери позиции на мировом рынке?

Дмитрий Патрушев: Механизм настроен тонко и позволяет успешно работать и производителям зерна, и его потребителям, и экспортерам. Для аграриев цена сохраняется на привлекательном уровне, и все стимулы для развития производства остаются. Как мы видим, посевные площади под зерновыми не сократились в этом году.

Экспортеры за время действия демпферного механизма к нему привыкли и поняли, как работать в новых условиях. Расчет размера пошлины регулярно публикуется, поэтому все участники рынка могут выстраивать бизнес-планы на предстоящий сезон. Кроме того, есть постановление правительства, которое компенсирует производителям зерна затраты на реализацию.

Цифры подтверждают, что ограничительные меры не оказали негативного влияния на показатели экспорта. С начала года за рубеж направлено не менее, чем за аналогичный период прошлого года. То есть мы, как и прежде, стабильно обеспечиваем мировой рынок. По предварительным оценкам, в сезоне 2021/2022 экспорт зерновых составит 45-48 млн тонн.

У минсельхоза одна из самых оптимистичных оценок урожая зерна в 2021 году, несмотря на сложные погодные условия в регионах. Каковы предварительные итоги уборочной кампании?

Дмитрий Патрушев: Свой прогноз мы сформировали еще весной, закладывая возможные погодные риски. Собственно, они и реализовались. В этом году ситуация во многих регионах крайне неблагоприятная, в 16 введен режим ЧС из-за засухи, ливней и других факторов. Особенно большие потери в Поволжье, на Урале, в Центральном округе.

Если бы не эти обстоятельства, в 2021 году аграрии вышли бы на новый рекорд. Но за счет использования современных агротехнологий, новейшей сельхозтехники, мелиорации удалось получить относительно неплохие результаты даже в пострадавших регионах.

Аграрии продолжают биться буквально за каждую тонну зерна. Осталось убрать 13% площадей под зерновыми, это более 6 млн га. Намолочено уже 107,9 млн тонн, в том числе 75,1 млн тонн пшеницы, что значительно превышает внутренние потребности страны. Соберем в этом году достойный урожай, который позволит не только удовлетворить собственные нужды, но и развивать экспорт, участвовать в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

А как быть с задачей по наращиванию экспорта продукции АПК? Как она соотносится с ограничениями?

Дмитрий Патрушев: Здесь нет противоречий. Поставки сельхозпродукции и продовольствия сохраняют тенденцию к росту. Ожидаем, что по итогам года аграрный экспорт составит 34-35 млрд долл. Сейчас у нас есть основания говорить о том, что второй год подряд можем выйти на положительное сальдо торгового баланса и остаться нетто-экспортерами продукции АПК.

В этом сезоне серьезно выросли цены на транспорт, удобрения и все средства производства. Как намерены реагировать на эти вызовы? Нужно ли вводить демпфер на минудобрения?

Дмитрий Патрушев: С производителями удобрений мы ведем постоянный диалог. От их ценовой политики многое зависит в плане увеличения объемов сельхозпроизводства. С начала года аграрии уже закупили 3,8 млн тонн удобрений, что на 397 тыс. тонн больше показателя прошлого года.

Конечно, демпфер - серьезная и жесткая мера, но, если мы не сможем договориться о разумных и приемлемых ценах для сельхозтоваропроизводителей, применение таможенно-тарифного регулирования стало бы наиболее адекватным решением.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Татьяна Карабут

Под овощи "борщевого набора" задействовано почти столько же площадей, сколько и в прошлом году, прибавка незначительна. Хватит ли нам своих овощей до нового урожая или опять придется импортировать дорогие?

Дмитрий Патрушев: У нас хорошая динамика по производству овощей открытого грунта. Последние четыре года их организованный сбор стабильно превышает 5 млн тонн. В прошлом году был один из лучших в современной истории урожаев - более 5,4 млн тонн. Примерно столько же планируем собрать и в этом году.

Сейчас думаем о дополнительных мерах поддержки, которые позволили бы стимулировать увеличение производства. При этом не стоит забывать, что основной объем овощей и картофеля в России выращивают не фермеры и сельхозорганизации, а личные подсобные хозяйства. Этому сегменту также требуются системные меры поддержки, которые позволили бы сделать его более прозрачным и прогнозируемым.

По импорту есть поручение президента переориентировать закупки сельхозпродукции, особенно овощей, из дальнего зарубежья на страны СНГ. Это позволит снизить цены на полках в межсезонье. Совместно с минпромторгом мы ведем работу с торговыми сетями, в первую очередь по овощам "борщевого набора".

Сработала ли квота на беспошлинный импорт сахара? Сколько его удалось завезти и по какой цене? Планируете ли использовать эту практику дальше или ограничитесь механизмом интервенций? Сколько сахара произведем в этом сезоне и хватит ли его для внутреннего потребления?

Дмитрий Патрушев: Сложные погодные условия в прошлом году не позволили собрать тот урожай сахарной свеклы, на который мы рассчитывали. Это, безусловно, сказалось и на объемах производства сахара. В совокупности с другими мерами квота на беспошлинный импорт помогла увеличить предложение на нашем рынке, обеспечить промышленных потребителей.

Объем закупок импортного белого сахара в этом году небольшой - с января по сентябрь завезли около 97 тыс. тонн, в том числе 37,4 тыс. тонн с 15 мая в рамках квоты. Но мы не против того, чтобы продлить эту меру до конца года. Потому что основной объем сахара у нас будет выработан в ноябре, часть - в декабре. К этому моменту мы будем точно понимать наше производство, а также производство и потребление по странам ЕАЭС.

По предварительным прогнозам, в 2021 году аграрии должны собрать 40 млн тонн сахарной свеклы, что даст возможность произвести около 6 млн тонн сахара. Этого объема хватит, чтобы полностью покрыть внутренние потребности.

В этом году рекордные площади засеяны масличными. Ждать ли рекорда по урожаю и экспорту? Что будет с ценами на подсолнечное масло после отмены действия соглашений и с введением экспортной пошлины?

Дмитрий Патрушев: В этом году мы рассчитываем на высокий сбор масличных - 22,5 млн тонн. В том числе получим около 14 млн тонн подсолнечника. Это обеспечит загрузку перерабатывающих мощностей и позволит увеличить производство подсолнечного масла как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Чтобы рост мировых цен не отразился симметрично на нашем рынке, с 1 сентября начала действовать пошлина на вывоз масла, она поможет избежать резких скачков.

Повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами не должно привести к росту цен на рыбу

Производители, которые в своем большинстве поставляют продукцию и на внутренний, и на внешний рынки, пока пробуют работать с этим инструментом. Мы совместно с отраслевыми союзами и бизнесом анализируем ситуацию и, если потребуются корректировки, будем их вносить. Пока подобных предложений не поступало.

Звучало предложение увеличить экспортную пошлину на сою. Как к этому относитесь?

Дмитрий Патрушев: Действующий размер пошлины на уровне 20% мы считаем сбалансированным. Он, с одной стороны, позволяет обеспечивать сырьем российских переработчиков и держать под контролем цены на масло и шрот, с другой - сохраняет возможность для экспорта сои за границу, преимущественно в Китай, который очень в ней заинтересован. Экспорт этой культуры крайне важен для Дальнего Востока, где производится половина всех наших объемов сои. Везти ее в центральную часть страны проблематично, хотя сейчас перевозки соевого шрота субсидируются до конца 2021 года, и минимум еще на год мы эту меру продлим.

Мы планируем и дальше стимулировать рост производства сои и ее переработки, чтобы обеспечивать животноводов высокобелковыми кормами. В этом году посевы культуры были увеличены, по прогнозу, валовый сбор достигнет 4,5 млн тонн.

Зачем минсельхоз подготовил законопроект о повышении ставок налога за пользование водными биоресурсами? Как это отразится на ценах на конечную продукцию?

Дмитрий Патрушев: Последний раз ставки сбора менялись более 10 лет назад и давно отстали от реальных рыночных цен. За это время отпускные цены производителей и розничные цены существенно изменились, а налоги с добытой рыбы остались на прежнем уровне.

Изменения обсуждаются на разных площадках уже около пяти лет. Прежде чем представить законопроект, мы оценили возможные риски и потенциальный эффект от нововведений. Стоит задача не просто проиндексировать ставки сбора, но и создать дополнительный стимул для развития рыбопереработки в России. В частности, планируется ввести дифференцированный подход. Те рыбаки, которые будут производить продукцию высокой степени переработки, получат льготу - 85-процентный вычет от полной ставки сбора.

Кроме того, вычет получат предприятия, которые работают в прибрежном рыболовстве, а также ведут промысел на судах, построенных на отечественных верфях. Льгота также распространяется на градообразующие предприятия.

С учетом вычета налоговая нагрузка даже при повышении ставок на ряд водных биоресурсов не создает предпосылок для роста цен. Тем более что сейчас нет прямой корреляции между розничными ценами и стоимостью рыбы у рыбаков.

Поправки активно критикуют отдельные экспортеры сырья - те, кто вывозит добытую в российских морях рыбу за рубеж. Но необходимо поднимать инфраструктуру в приморских регионах, развивать отечественный рынок, наращивать поставки качественной продукции российским потребителям, поэтому вводятся новые меры регулирования. Изменение налогового механизма позволит ускорить эти процессы.

Люди на фоне пандемии потянулись в село - сейчас самое время "закрепить" горожан там. При этом объем финансирования госпрограммы развития сельских территорий оказался ниже предусмотренного ее паспортом. Как оцениваете ее эффективность?

Дмитрий Патрушев: интерес к госпрограмме очень высокий. Регионы считают ее одной из ключевых программ развития районов, а люди видят в ней возможность решения конкретных проблем на местах.

Проектом бюджета на следующие три года на реализацию госпрограммы предусматривается более 117 млрд рублей. При этом правительство постоянно работает над увеличением финансирования. В этом году по поручению президента и правительства было выделено дополнительно более 9,6 млрд руб.

Основное направление программы - создание и развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Проекты реализуются по инициативе самих местных жителей, это важная особенность.

Второе направление связано с улучшением жилищных условий граждан. Это сельская ипотека, социальные выплаты, предоставление жилья по социальному найму. Также ведутся работы по созданию участков под компактную жилую застройку и благоустройству территорий. За время действия сельской ипотеки свои жилищные условия улучшили уже 95 тыс. семей. Среди них, кстати, немало горожан, принявших решение о переезде в сельскую местность.

Замораживать цены на подсолнечное масло и сахар больше нет необходимости. Это была временная мера. Фото: Сергей Куксин

С момента принятия закона о виноградарстве и виноделии прошло чуть больше года. Пока очевидно, что отечественного винограда не хватает. С учетом ливней на юге страны будет ли снижение урожая в этом году? Когда закроем дефицит?

Дмитрий Патрушев: Бурное развитие виноградарства и виноделия в нашей стране началось намного раньше принятия закона. За последние годы это направление из нишевой сферы деятельности превратилось в одну из наиболее прогрессивных отраслей АПК.

Закон о виноградарстве и виноделии дал отрасли дополнительный мощный импульс. Он стимулирует производителей закладывать новые виноградники, инвестировать в развитие технологий и в конечном итоге наращивать производство вина. Рассчитываем, что серьезный положительный результат от нового закона мы увидим уже в среднесрочной перспективе. Из эффектов, которые наблюдаются уже сейчас, можно отметить значительное увеличение спроса на отечественный виноматериал и снижение импорта. За 8 месяцев этого года импорт виноматериалов сократился на 74% по сравнению с предыдущим годом, до примерно 370 тыс. дал.

В этом году валовый сбор винограда планируется на уровне, вполне сопоставимом с прошлогодним, несмотря на прогнозируемое небольшое снижение урожая в Краснодарском крае из-за неблагоприятных погодных условий.

Сейчас наша главная задача - обеспечить виноделов достаточными объемами сырья. Поэтому нужно наращивать темпы закладки виноградных насаждений. Для этого минсельхоз разработал федеральный проект, который включил в себя все основные меры господдержки отрасли. Он стартует в следующем году. Его цель - увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте на 35% к 2030 году. На это планируем ежегодно выделять от 2,4 до 3,3 млрд рублей федерального финансирования.

Ключевой вопрос

Домашние продукты "вышли" в интернет

В сельском хозяйстве России доминируют крупные агрохолдинги. Мелким сложно с ними конкурировать и в "мирное" время, а любой кризис бьет по небольшим хозяйствам сильнее. Учитывается ли это при "настройке" механизма господдержки?

Дмитрий Патрушев: Нам сейчас важно поддержать фермеров с точки зрения сбыта. Для этого на всех уровнях власти ведется работа по развитию ярмарочной торговли. Выход в торговые сети для малых производителей затруднен. Для большинства из них рынки и ярмарки - основной канал продаж. При этом такой формат позволяет исключить посредников из цепочки и, значит, избежать лишних наценок.

Также мы сотрудничаем с основными маркетплейсами, чтобы расширить возможности реализации фермерской продукции через популярные интернет-площадки. Пункты доставки сегодня открыты почти во всех городах и поселках от тысячи жителей, людям удобно получать товары в таком формате, и, безусловно, продажи продуктов питания в онлайне будут расти. Работаем в этом направлении с Россельхозбанком, "Яндексом", Ozon. Причем со стороны маркетплейсов есть интерес не только к так называемой "сухой полке", то есть продуктам длительного хранения, но и к доставке скоропортящейся продукции.

Кроме того, Ozon, например, сейчас разрешил работать на своей площадке самозанятым. Это отличная возможность для владельцев личных подсобных хозяйств, которые зарегистрируются в этом статусе. ЛПХ производят основной объем овощей, картофеля, плодово-ягодной продукции, меда. Все это пользуется большим спросом среди клиентов интернет-магазинов.

Еще одно важное направление, которое мы поддерживаем, - это сотрудничество малых форм хозяйствования с более крупными производителями. Традиционно фермерские и личные подсобные хозяйства занимаются сырьевыми видами продукции, а переработкой - средние и крупные предприятия. Например, доля первых в производстве сырого молока - свыше 50%. Сейчас мы наблюдаем тренд на кооперацию мелких и крупных аграриев - организованный сектор выступает заказчиком у мелких производителей и обеспечивает им гарантированный сбыт.

С 2019 года минсельхоз предоставляет субсидию на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции, в размере от 10 до 15%. Это позволяет фермерам и владельцам ЛПХ - членам кооператива реализовывать свою продукцию по более высокой цене. В прошлом году такую поддержку получили 134 кооператива на сумму более 165 млн руб. Сейчас мы прорабатываем меры, которые могли бы дополнительно стимулировать такую кооперацию.