"Единая Россия" передаст руководство некоторыми комитетами в ГД другим партиям

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил в новом созыве Госдумы поделить руководство комитетов с другими партиями, которые избирались в парламент.

"Так получилось, что и в предыдущем составе Госдумы "Единая Россия" поделилась руководством комитетов с другими политическими партиями. Мы могли бы этого не делать, но мы это сделали", - напомнил он и предложил повторить этот опыт и в новом созыве. " Это важно для полноценного функционирования парламента. Такую модель наши коллеги должны ценить. Потому что такая модель обеспечивает многомерную работу парламента", - пояснил лидер партии.