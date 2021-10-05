Киноэкипаж открыл люки и перешел на космическую станцию

Открытие люков, изначально запланированное на 17.05 мск, прошло почти на час позже - в 18.01 мск. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, прибывшие на корабле "Союз МС-19" перешли на Международную космическую станцию, которая на время станет съемочной площадкой для фильма "Вызов".

Напомним: корабль с первым в мире экипажем экипажем стартовал к станции на ракете "Союз-2.1а" в 11.55 мск с космодрома Байконур. Полет длился по экспресс-схеме: это всего два витка и чуть более трех часов пути.

При стыковке корабля с МКС произошел сбой автоматики: система "Курс" не смогла это сделать. Командир Антон Шкаплеров взял управление на себя. Безусловно, специалисты разберутся, в чем дело. Но как прокомментировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ситуация штатная. "Ситуация штатная. Для этого и существует резервная система, возможности ручного управления, и для этого мы обучаем командиров, чтобы они справлялись с этой задачей", - подчеркнул он.

А дальше все пошло своим чередом. После проверки герметичности Пересильд, Шипенко и Шкаплеров перешли на борт МКС. Их встретили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. И они, и Антон Шкаплеров будут участвовать в съемках. Причем, Олег Новицкий будет играть как раз того самого заболевшего космонавта, спасать которого в космос, по сюжету фильма, отправится героиня- Юлии Пересильд - врач-хирург.

Также на борту МКС киногруппу встретили американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.