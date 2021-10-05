Эксперт: "Мир" ориентируется на страны с наибольшим турпотоком россиян

Карту "Мир" начали принимать в ОАЭ. Об этом сообщила Национальная система платежных карт (НСПК - оператор платежной системы "Мир").

Сейчас карту "Мир" уже принимают в 11 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр. Южная Корея и Великобритания провели тестовые операции и готовят сети к приему карт.

ОАЭ стартовали очень удачно - 1 октября в Дубае открылась международная выставка "Экспо-2021" (завершится 31 марта 2022 г.).

По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, форум готовится пять лет, и представители НСПК могли удачно завершить переговоры к мероприятию.

Компания Network International, лидер на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке и в Африке, сейчас подключает POS-терминалы партнерских торгово-сервисных предприятий к обслуживанию карт "Мир" в Дубае и в других районах ОАЭ. Уже к концу 2021 года Network International планирует завершить настройку всех действующих POS-терминалов своей сети для приема российских карт, отметили представители НСПК.

"Одно из ключевых направлений нашей работы по международному развитию "Мира" - обеспечение приема карт в часто посещаемых российскими туристами странах. ОАЭ входят в число самых востребованных у россиян направлений для отдыха, и благодаря нашему сотрудничеству с Network уже в этом сезоне они смогут использовать "Мир" для оплаты покупок в обслуживаемых компанией популярных торговых точках, в том числе в Dubai Duty Free", - пояснил генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

Председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров уточнил, что "Мир" ориентируется на страны с наибольшим объемом турпотока россиян, чтобы обеспечить возможность расплатиться нацкартой.

Россия уже возобновила авиасообщение со всеми 11 странами, кроме Вьетнама. До пандемии по итогам 2019 года многие направления входили в число самых востребованных. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2019 году Турцию посетило почти 7 млн россиян. Это направление традиционно лидирует по зарубежному турпотоку из России. В ОАЭ из России в 2019 году выехало около миллиона человек, в Южную Корею - 323 тысячи человек, в Великобританию - 305 тысяч человек, Вьетнам - около 600 тысяч человек, на Кипр - 901 тысяча человек.

В страны ближнего зарубежья больше всего выезжали не туристы, а родственники граждан этих стран, мигранты, в том числе трудовые. В Казахстан в 2019 году выезжало 3,4 млн жителей России, в Узбекистан - 226 тысяч человек, в Армению - 594 тысячи человек, Таджикистан - 165 тысяч человек, в Кыргызстан - 269 тысяч человек. Беларусь в 2019 году посетило 218 тысяч организованных туристов. Но в реальности эта цифра выше, так как самостоятельные поездки и поездки не с целью туризма в эту статистику не вошли.