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05.10.2021 19:20
Рубрика: Общество

Эксперт объяснил, значение внесения вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь

Текст: Ирина Невинная
В условиях нового роста заболеваемости в России коронавирусной инфекцией все больше политиков высказываются за более жесткий подход к вакцинации населения против COVID-19. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с идеей скорейшего внесения прививки от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок. В свою очередь, бывший глава Роспотребнадзора, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко напомнил, что такой законопроект уже прошел первое чтение в весеннюю сессию, и нет никаких препятствий к его быстрому принятию. Сейчас эта прививка входит в нацкалендарь в статусе "по эпидемическим показаниям".

Что означает "полноценное" включение какой-либо прививки в нацкалендарь, "Российской газете" объяснил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Сейчас, в связи с продолжающимся ростом заболеваемости и высокими показателями ежедневной смертности, в нашей стране актуальным становится вопрос о необходимости введения обязательной вакцинации от COVID-19. В этом плане показателен пример США, где президент Джо Байдена несколько недель назад подписал указ о введении обязательной вакцинации от коронавируса для чиновников - сотрудников федеральных ведомств, а также для работников крупных предприятий (свыше ста человек) и медицинского персонала", - рассказал эксперт.

"Одним из способов внедрения подобной меры в нашей стране может стать внесение этой прививки в национальный календарь профилактических прививок, в котором инструктивно закрепляется возрастная последовательность обязательных прививок", - пояснил Михаил Каган.

"В России сейчас таковыми являются прививки против девяти инфекций: туберкулеза, дифтерии, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, столбняка, коклюша и гепатита В. Если в этот список добавят вакцину от COVID-19 - она автоматически станет обязательной для тех возрастных групп, которые будут в этом документе указаны, вне зависимости от профессиональной принадлежности", - уточнил эксперт.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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