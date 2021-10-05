Эксперт объяснил, значение внесения вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь

Что означает "полноценное" включение какой-либо прививки в нацкалендарь, "Российской газете" объяснил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

"Сейчас, в связи с продолжающимся ростом заболеваемости и высокими показателями ежедневной смертности, в нашей стране актуальным становится вопрос о необходимости введения обязательной вакцинации от COVID-19. В этом плане показателен пример США, где президент Джо Байдена несколько недель назад подписал указ о введении обязательной вакцинации от коронавируса для чиновников - сотрудников федеральных ведомств, а также для работников крупных предприятий (свыше ста человек) и медицинского персонала", - рассказал эксперт.

"Одним из способов внедрения подобной меры в нашей стране может стать внесение этой прививки в национальный календарь профилактических прививок, в котором инструктивно закрепляется возрастная последовательность обязательных прививок", - пояснил Михаил Каган.

"В России сейчас таковыми являются прививки против девяти инфекций: туберкулеза, дифтерии, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, столбняка, коклюша и гепатита В. Если в этот список добавят вакцину от COVID-19 - она автоматически станет обязательной для тех возрастных групп, которые будут в этом документе указаны, вне зависимости от профессиональной принадлежности", - уточнил эксперт.