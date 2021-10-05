Эксперт объяснила, как отключают электричество за долги

Уже через два месяца после отсутствия платежей должник может остаться без электричества, однако на практике процедура грозит растянуться на несколько месяцев, рассказала управляющий партнер группы компании "Легес-бюро" Мария Спиридонова.

Сначала должника об этом предупреждают - либо вручают письмо лично в руки, либо отправляют по почте с уведомлением о вручении. Также допустимы другие формы, например, по электронной почте с отчетом о прочтении, через информационный портал госуслуг или с помощью звонка с записью разговора. Как отметила Спиридонова, важны доказательства факта уведомления должника.

"Любые действия отключить или ограничить электропотребление без доказательств уведомления незаконны. Отсчет начала процедуры отключения электроэнергии будет идти со дня непосредственного уведомления должника", - сказала специалист.

Если должник в течение 20 дней с момента получения уведомления не начал вносить оплату, то ему могут ограничить потребление электроэнергии, а при отсутствии технической возможности для этого - отключить. Если подача энергии уже ограничена, а должник все равно не платит, то через десять дней начинают отключение. Эта процедура может затянуться, поскольку должны присутствовать сотрудники управляющей компании и сам потребитель.

"Составляется акт, где должник ставит свою подпись. Без подписанных документов должник вправе оспорить отключение электричества в суде", - рассказала Спиридонова РИА Новости.

В случае, когда уведомление должнику вручить не получается, УК, ТСЖ или ресурсоснабжающие организации могут обратиться в суд. Дело после суда уйдет приставам с последующим наложением запрета на выезд из страны до выплаты долга.

Как добавила Спиридонова, после оплаты долгов или достижения соглашения о рассрочке нужно подать заявлении о возобновлении подачи электроэнергии в квартиру. В течение двух дней электрик восстановит подачу, однако за повторное подключение может взиматься плата - она различается в регионах и составляет 1-3 тысячи рублей.