Эксперты рассказали, почему рыба в магазинах вдвое дороже, чем у рыбака

Цены на многие виды рыбы у российских рыбаков сейчас находятся на самом низком уровне за последние несколько лет, а стоимость рыбной продукции на полках магазинов, наоборот, растет. Но где истинная причина такой ситуации - у каждого из участников цепочки от производителя до торговли своя версия.

Отпускная цена минтая у рыбака сегодня составляет 70 рублей за кг (к началу года снизилась на 10%, а к 2019 году - на 35-40%). При этом стоимость доставки с Дальнего Востока в центр страны составляет на данный момент 25 рублей на кг. Такие цифры начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич привел на совместном заседании общественных советов при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Росрыболовстве.

Он рассказал, что с августа правительство выделило РЖД субсидии на перевозку минтая в центр страны (6-7 рублей за кг). На прошлой неделе Росрыболовство направило в Минсельхоз проект постановления о расширении перечня рыбной продукции, на которую предполагается распространить действие этой субсидии.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, председателя Общественной палаты при Росрыболовстве Германа Зверева, речь идет о перевозках лососевых, в первую очередь о горбуше. Решение субсидировать перевозки поможет удержать объемы продаж рыбопродукции и среднедушевое потребление рыбы в России, считает он.

Андрей Михалевич отмечает: при таких низких отпускных ценах в торговых сетях минтай потрошеный без головы стоит чуть ли не вдвое дороже - 165 рублей за кг. Горбуша на Дальнем Востоке у рыбаков стоит 130-140 рублей, а торговых сетях - около 350 рублей за кг. Михалевич уверен, что причину роста цен на конечную продукцию нужно искать на этапе дистрибуции и в торговле.

Начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Олег Корнеев напомнил, что еще в 2016 году служба проводила анализ формирования цены на рыбу на примере тресковых, сельди, горбуши и кеты. И тогда в ФАС пришли к выводу, что, доходя до полки магазина, рыба дорожает на 22-70%: чем больше посредников в "серой" зоне, тем цена выше. При этом наценка торговых сетей составляет около 20%, транспорт "съедает" около 11%. Чтобы минимизировать цены и исключить посредников, ФАС предложила несколько решений - в том числе, развивать биржевую торговлю и альтернативные способы торговли рыбной продукцией (вроде ярмарок).

Другой точки зрения придерживается председатель Рыбного союза Александр Панин - по его мнению, самую большую наценку (от 63 до 85%) на рыбную продукцию делают торговые сети. Тогда как дистрибутор зачастую берет на себя большую работу: осуществляет доставку от рыбака на Дальнем Востоке, хранение, расфасовку продукции в приемлемые для продажи потребителю объемы, доставку до продавца. При этом наценка дистрибьютора на пути от производителя до розницы составляет в 2021 году чуть более 10%.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова признала, что в России наблюдается "доминирование торговых сетей", с чем надо разбираться ФАС. Но она уверена, что решать проблему нужно системно, а не искать виноватого только на каком-то одном из звеньев товаропроводящей цепи. Необходимо анализировать расценки на перевозку, изучать проблемы с хранением, наличием холодильников, неналоговыми платежами и т.д.

Но чего точно нельзя делать, так это замораживать цены в рознице - это в итоге негативно скажется на всех участниках цепочки, включая производителей, уверены участники совещания.

В конце сентября стало известно, что стоимость перевозки железнодорожным и автотранспортом с начала года выросла в 1,5-2 раза. "В высокий сезон, с августа, началось значительное увеличение стоимости транспортно-логистических услуг на перевозку рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы России", - рассказали в Росрыболовстве. В связи с этим ведомство направило в ФАС обращение с просьбой проверить процессы ценообразования в этой сфере.