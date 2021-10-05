Профессиональное обучение рабочим специальностям взрослого населения становится одной из важных задач экономики нового типа. Электронные формы обучения позволяют учитывать все особенности профориентации взрослых людей, делая упор на самостоятельное обучение.

Сегодня практически во всех отраслях промышленности меняются не только технологии и технические средства, но и требования к качеству рабочей силы. На наших глазах одни профессии отмирают, другие появляются, третьи модифицируются. Уплотняется и сам трудовой ритм, когда жизненный цикл профессии может быть гораздо короче деятельности профессионала. В эпоху цифровой трансформации экономики на рынке труда прежде всего востребованы уникальные специалисты, способные быстро обучаться новым навыкам.

Согласно данным сервиса по поиску работы hh.ru, почти каждый пятый соискатель (18 процентов) в течение жизни менял работу до 10 раз. При этом низкая оплата труда (45 процентов) и скучные задачи (27 процентов) названы самыми распространенными причинами для увольнения. Каждый третий респондент не получает удовольствие от своей работы. Основная причина, по которой люди работают, - деньги (87 процентов), еще 44 процента ценят возможность получить опыт, 43 процента работают ради самореализации.

В то же время опрос среди HR-специалистов 171 российской компании показал, что 60 процентов работодателей имеют сложности с закрытием вакансий. Треть компаний (32 процента) стали чаще нанимать персонал в дистанционном формате. Разрыв между запросами рынка труда и наличием профессиональных компетенций актуализирует задачу прогнозирования востребованности профессий.

Как рассказал руководитель проекта "Атлас новых профессий" Дмитрий Судаков, в мире все больше нарастает разрыв между тем, что предлагает система образования, и тем, что нужно экономике будущего.

Мир меняется, и сегодняшний фрезеровщик по меркам 30-летней давности - это фактически инженер

"Мы живем в настолько переменчивом мире, что горизонт планирования, в том числе профессионального, существенно сократился. У серьезных крупных корпораций горизонт планирования стратегий в лучшем случае - три года. Никто не способен сказать, какие профессионалы нам потребуются через 5, 10, 15 лет. Наряду с этим сократился жизненный цикл профессий. Он впервые в истории человечества стал короче, чем история деятельности профессионала. Рассчитывать на то, что полученная профессия будет на всю жизнь, больше нельзя. Кроме того, сильно выросло разнообразие этой самой деятельности, что усложняет выбор. Мир меняется, и сегодняшний фрезеровщик по меркам 30-летней давности - это фактически инженер", - отмечает эксперт.

По его словам, востребованность дистанционной занятости в период пандемии, кроме всего прочего, предъявила и новые требования к профессионалам - работать не по инструкции. Это требования "новой взрослости", когда вопрос трудовых отношений - это прежде всего вопрос личной ответственности.

По мнению Дмитрия Судакова, на смену типу занятости, при которой основная доля людей участвует в производстве массовой стандартизированной продукции или сервиса, приходят более нишевые компетенции.

"Система подготовки кадров к этому не готова, она привыкла штамповать специалистов по стандартам и шаблонам. А стандартную деятельность можно делегировать роботу или автоматизировать. Этих людей вымывает из экономики. Где вчера в цехах работали сотни людей, сегодня - десятки. И невостребованных работников выкидывает в зону более сложных задач. А для этого нужно учиться. Основным вызовом перед системой подготовки кадров становится "игра в горячую картофелину", когда никто не хочет брать на себя ответственность. А нам нужна коллективная ответственность за систему подготовки кадров", - подчеркивает эксперт.

Это тем более важно с учетом все возрастающих потребностей в перепрофилировании рабочих профессий. Например, токаря с 25-летним стажем, которому еще далеко до пенсии, уже практически не научить работать на современном оборудовании, т.к. сегодня для этого нужны компетенции программиста. Эти вызовы система подготовки кадров уже начинает решать.

У большого числа работников по окончании курсов есть возможность получить не только новые знания, но и новую работу

С учетом возросших потребностей в перепрофилировании рабочих кадров в нашей стране организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан ведется в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Его федеральным оператором определено Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). Агентство проводит бесплатное обучение широких категорий граждан востребованным профессиям по коротким программам. На сегодняшний день более 68 тысяч россиян уже записались на обучение по программам Ворлдскиллс в рамках нацпроекта. Только в этом году обучение смогут пройти более 56 тысяч человек в 85 регионах.

По словам заместителя генерального директора по подготовке кадров - директора Академии Ворлдскиллс Россия Светланы Крайчинской, по результатам анализа обучения по всем направлениям академии наиболее популярными среди слушателей старшего возраста оказались IT-направления. Количество обученных информационным технологиям в рамках федерального проекта "Старшее поколение" в 2019-2020 годах более чем в два раза превышает число выпускников по аналогичным специальностям по другим государственным программам.

"Люди в возрасте 50+ воспринимают получение знаний и навыков по IT-компетенциям как хорошую возможность для сохранения своих позиций на рынке труда и даже для их усиления и эффективного продолжения своей профессиональной карьеры", - пояснила Светлана Крайчинская.

Все у большего числа работников по окончании курсов есть возможность получить не только новые знания, но и новую работу. Так, например, эксперты Агентства развития профессионального мастерства запустили целевой набор сотрудников под один из крупнейших инновационных проектов страны "Арктик СПГ-2", который предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа. Для его реализации инжиниринговой компании "СНЭМА-СЕРВИС" требуется 300 квалифицированных специалистов по электромонтажу.

Еще один пример конструктивного взаимодействия работодателя и сотрудников продемонстрировали в компании "Яндекс.Такси", которая оплатит водителям-партнерам обучение одной из IT-профессий. На это направят 20 миллионов рублей. Водители, которые сотрудничают с "Яндексом" больше трех лет, могут бесплатно пройти обучение в сервисе онлайн-образования "Яндекс.Практикум" и освоить одну из востребованных IT-профессий - аналитика данных, графический дизайн, веб-разработка и пр. Принять участие в отборе смогут 150 тысяч водителей по всей стране. Как рассказали в компании, обучение будет дистанционным. Занятия займут около 10 часов в неделю, а в оставшееся время водители смогут беспрепятственно выполнять заказы. После окончания обучения водители получат сертификат, который позволит им работать по новой специальности. Программу обучения для водителей начали тестировать в 2020 году. Позже к проекту присоединились в "Яндекс.Еде", где дополнительное образование помогали получить партнерам-курьерам. В "Яндекс.Практикуме" также есть своя программа трудоустройства.