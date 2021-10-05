Facebook сообщил, что возвращается онлайн после глобального сбоя

Facebook объявил, что крупнейшая в мире социальная сеть вновь доступна для пользователей после многочасового сбоя в работе ее и сопутствующих приложений. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter.

В компании отметили, что напряженно работали над восстановлением доступа к приложениям и сервисам, а теперь "счастливы доложить, что они возвращаются онлайн". Технологический директор Facebook Майк Шрепфер предупредил, что полное восстановление работы может занять "какое-то время", пишет РИА Новости.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

Между тем, сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных. Более 10,6 миллиона сообщений о проблемах со всего мира, пишет ТАСС. По данным Downdetector, помимо крупнейших соцсетей и мессенджеров, неполадки отмечались в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.