Как масштабный сбой отключил WhatsApp, Instagram и Facebook. Главное

Четвертого сентября 2021 года в работе принадлежащих сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой, который привел к их полному отключению. Начиная примерно с 18:30 по московскому времени пользователи не могли обновить ленты новостей в мобильных приложениях и на сайтах Facebook и Instagram, отправить сообщение и позвонить через WhatsApp.

Роскомнадзор также зафиксировал масштабный сбой в Facebook и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

"По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, на территории многих стран фиксируются сбои в работе сервисов Facebook. Недоступность ресурсов подтверждает сама компания", - сообщили в ведомстве.

Почему это произошло - информации пока мало. Многие эксперты сходятся во мнении, что виной стала ошибка в конфигурации DNS-серверов, из-за которой браузеры и мобильные приложения не могут открыть веб-сайт или загрузить контент с нужного сервера.

"Есть некий сбой в серверах, в том числе в DNS-серверах, которые отвечают за преобразование из имени fb.com в IP-адрес, по которому программы соединяются. Это как если бы в адресной книге пропали записи: достучаться можно, только если вы помните, кому по какому номеру звонить", - приводит РИА Новости слова основателя и гендиректора сети дата-центров Oxygen Павла Кулакова.

Скорее всего, это произошло по недосмотру - вероятно, компания пыталась вынести какие-либо технические обновления, но произошла ошибка. Не исключен и внутренний саботаж, а вот атака извне маловероятна, считают эксперты.

Что произошло дальше? В поисках информации о происшествии (или по иным причинам) пользователи отправились на другие сервисы, которые испытали значительное увеличение нагрузки на свои серверы и также начали работать с перебоями.

В результате замедление работы или даже временную "неотзывчивость" серверов ощутили на себе посетители сайтов Google, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", Telegram и многих других. Большинству из них удалось довольно быстро - в течение часа или двух - полностью восстановить работоспособность.

Кроме того, от сбоя пострадали сервисы, где используются собственные механизмы Facebook. Например, в игре Pokemon Go можно войти в учетную запись, используя логин и пароль от социальной сети, однако пользователи не могли этого сделать, поскольку система авторизации Facebook отключилась.

Что говорят в Facebook? Там признают проблему. "Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства", - говорится в Twitter-аккаунте компании. Однако причин сбоя в Facebook не называют.

Когда заработают упавшие сервисы? По мнению председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, которым он поделился с "Российской газетой", восстановление WhatsApp, Instagram и Facebook займет около суток. Если его прогноз сбудется, то ожидать начала работы площадок можно к вечеру вторника, пятого октября.

При этом, по мнению Германа Клименко, случившееся может повлиять на перспективы индустрии в целом.

"Любая компания характеризуется не ошибками и сбоями, такое бывает, а скоростью исправления ошибок и их дальнейшим недопущением. Видимо, курс на создание экосистем надо править и уменьшать взаимозависимость, - полагает он. - Такие истории явно добавят очков сторонникам разделения крупных холдингов".

По информации телеканала CNBC, полный масштаб отключений и их причина пока неизвестны, но понятно, что "это уже стало самым продолжительным отключением для технологического гиганта с 2008 года, когда Facebook был оффлайн для 80 миллионов пользователей около суток".

Каковы финансовые потери. Акции ведущих технологических компаний мира отреагировали на масштабный сбой резким падением котировок. Акции Facebook обвалились на 5,28%. Также "рухнули" Instagram и WhatsApp, которые принадлежат Facebook. Пострадали и другие IT-компании - так, акции Apple снизились на 2,57%, Alphabet на 2,33%. Соцсеть Twitter потеряла 6,37% стоимости акций по ходу торгов. Также более чем на 2,3% упал и фондовый индекс NASDAQ.

Потери от сбоев в работе Facebook, Instagram и WhatsApp уже оцениваются в 160 миллионов долларов, подсчитали эксперты проекта по мониторингу интернета и кибербезопасности NetBlocks.

Чем пользоваться, пока недоступны WhatsApp, Instagram и Facebook? Эксперты предлагают альтернативы: Twitter, TikTok, Snapchat, "ВКонтакте" и "Одноклассники" для развлечения и новой информации, Telegram и Slack, TamTam и ICQ для общения.

"Это самый масштабный сбой в Интернете за последние годы, - говорит основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова. - Такого, чтобы одновременно сразу легли и Facebook, и Instagram, и WhatsApp на несколько часов подряд, не было точно. Пользователи вынуждены искать альтернативы. Это могут быть Twitter, Trello и TikTok, особенно если хочется отвлечься от рабочих задач. Старый добрый e-mail как способ коммуникации тоже никто не отменял".

Тем временем мошенники начали использовать ситуацию с обвалом Facebook и его сервисов для обмана пользователей и продвижения опасного программного обеспечения - их сообщения уже начали появляться в Telegram-каналах.

"В сети появились сообщения от мошенников о том, что их VPN-системы якобы помогут зайти на сайты соцсетей. Однако это не так", - рассказал РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров. По его словам, сами эти сообщения несут определённую опасность, поэтому не стоит им доверять. "Сейчас на волне хайпа появится большое количество поддельных VPN, которые не обеспечат безопасность, а наоборот будут пропускать через себя весь ваш трафик, и, таким образом, в руки мошенников могут утечь пароли, переписка и так далее", - предупреждает эксперт.

У глобального сбоя есть и положительные последствия: люди могут "перезагрузиться" и задуматься о действительно важных вещах. Психолог Елена Гырман уверена, что соцсети вызывают риск зависимости, поскольку удовольствие от их использования (радость от лайков, сопереживание и другие эмоции) заставляет "возвращаться в соцсети снова и снова, забывая о делах насущных".