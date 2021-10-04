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Стало известно, почему не работают WhatsApp и Instagram

Текст:   Антон Благовещенский
04.10.2021,  
21:34
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Проблемы в работе системы доменных имен (DNS) могли стать причиной глобального отключения WhatsApp, Instagram и Facebook.

DNS-серверы предназначены для того, чтобы хранить информацию о доменах и IP-адресах, которые им соответствуют.

По словам экспертов в области безопасности, на которых ссылается Reuters, полагают, что сбой вызван ошибкой при конфигурировании, хотя не исключается также саботаж изнутри. Версия с взломом извне считается менее вероятной.

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Сбой затронул не только площадки, принадлежащие Facebook, но и многие другие ресурсы. Например, игроки Pokemon Go не могли войти в игру из-за отключения серверов входа в Facebook.

"Что-то происходит с сервисами Facebook. Их нельзя найти через DNS. Их NS-серверы недоступны", - говорится в твиттере Qrator Labs, компании, занимающейся защитой от интернет-атак.

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Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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