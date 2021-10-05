Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр возродили проект "Боцман и Бродяга"

Хороших и душевных песен всегда не хватает. Простых, искренних и таких, чтобы их потом захотелось тоже спеть, уже под свои гитары! В компании друзей или когда одиноко и кажется, что никто уже не подарит надежды и тепла, кроме этих несложных, но безыскусных аккордов и пронзительных поэтических строчек.

Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр впервые создали свой проект "Боцман и Бродяга" еще в середине 90-х, когда приятель попросил их: "Ребята, а спойте у меня в клубе песни, которые вы исполняете друг другу на кухнях?!". Теперь история повторилась, только Гарик (у которого в юности было прозвище Бродяга) сам позвонил давнему другу Сане (он же Боцман). Поговорили-подумали и возродили - опять в сложные времена, но уже - пандемии и сопутствующих ей грусти, одиночества и страха - своего неунывающего и спасительного "Боцмана и Бродягу". Вновь - с охапкой сердечных и ободряющих песен. А теперь у всегда так вовремя возрождающегося дуэта давних друзей вышел и новый альбом.

Он снова очень необычный. И если в первом "Боцмане и Бродяге" авторские песни Сукачева и Скляра дополняли всем известные композиции Владимира Высоцкого и Леонида Утесова, то нынешнее возращение еще масштабнее, энциклопедичнее и рассчитано на чуть большую аудиторию. Во второй части - 11 треков, а среди них есть и авторские песни, и известные разным поколениям "нетленки" Юрия Щербакова, Бориса Мокроусова, Алексея Медведева, образцы городского романса неизвестных авторов. Есть там и вечные хиты: "Когда весна придет, не знаю" (из кинофильма "Весна на Заречной улице") и "Три танкиста"....

Это уже не рок, а песни русской души. Их можно назвать "новыми народными". И хотя, кажется, что в трендах ныне совсем другая музыка - хайповая, предпочитающая компьютерную студийную обработку, лупы и электронные приправы к мелодиям, но уже первая новая песня проекта - "И снова месяц май" Александра Ф. Скляра - через два дня после релиза стремительно ворвалась в ротации пяти FM-радиостанций. Еще одна - "О, море в Гаграх" - теперь регулярно звучит в Москве на вокзалах южного направления и в вагонах, по просьбам самих пассажиров. А Гарика Сукачева все чаще просят спеть "Имел я деньги пребольшие" и "А жизнь моя течет и катится" и в программах его группы "Кампанелла Каменной Звезды".

Он и не отказывается: запевает страстно, отчаянно, на выдохе, разве что, не разрывая рубаху на груди от удали или сострадания. Особенно в песне "Когда весна придет не знаю", которую уже не вопринимает как только грустную и лирическую.

Кажется, что такой музыки - драматичной, иногда безбашенной, но неизменно сердечной, нам сейчас как раз и не хватало

Собственно, в основном именно таков - на контрапунктах удали , грусти и неприкаянной, неутомимой надежды - и весь новый альбом. И кажется, что такой музыки - непричесанной, вольной, драматичной, иногда безбашенной, но неизменно сердечной, не прячущей пустоту чувств за вензелями коммерческих аранжировок - нам сейчас как раз и не хватало.

Причем и спродюсирован альбом очень точно и тонко. Сдержанный и благородный баритон Александра Ф. Скляра сменяют лихие, порой хулиганистые, как у Соловья-разбойника, напевы Гарика или Игоря Ивановича Сукачева, у которого с тех пор появилось и подходящее ему по отчеству и тембру голоса прозвище Горыныч.

Артисты поют на диске по очереди, а в итоге складывается очень разноплановый, драматичный и искренний портрет нашей эпохи, начиная с тридцатых годов ХХ века и до наших дней. Уважительный, далекий от стремления соригинальниать и уже тем выделиться. Поэтому еще более душевный и целительный. В чем-то "Боцман и Бродяга. Часть 2" - еще и невольная попытка научиться чему-то важному у классики песен тех далеких дней. Тоже пригодится.

Прямая речь

Александр Ф. Скляр:

Мы ничего не подгадывали по времени - все так само удачно сложилось. Хотя из-за пандемии альбом вышел пока только в "цифре": из-за пандемии вовремя не подвезли пластмассу... А я считаю, что цифра убивает человечность, и рад, что "Боцман и Бордяга. Часть 2" скоро все-таки выйдет и на виниле. Как мы над ним работали? Довольно долго. Я рылся в архивах, а пока сочинил и новую песню "И снова месяц май", что называется, "заходную". Потом и Горыныч (Сукачев. - Прим. ред.) присоединился. В итоге песни для диска выбирали несколько месяцев. И вообще мы долго хотели записать такой диск, но все руки не доходили. И только теперь, в пору пандемию и отмены фестивалей, это наконец случилось. Уверен, что наш диск стопудово добавит людям тепла! Уже, наверное, добавил.

Будет и концертная презентация. Будем выступать и вдвоем, и со всем бэндом Горыныча. Нам уже многие пишут в социальных сетях, требуя поскорее сыграть концерт: хотят услышать эти песни со сцены. Ребята, мы вас не подведем.