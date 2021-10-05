Генпрокурор Молдавии отстранен от должности из-за подозрений в коррупции

Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко сообщил об отстранении генерального прокурора республики Александра Стояногло от занимаемой им должности из-за заведения на него уголовного дела.

"Было решено возбудить уголовное дело против генерального прокурора Александра Стояногло", - написал министр на своей странице в социальной сети Facebook. Отмечается, что Стояногло подозревается в участии в коррупционных схемах, а также в превышении служебных полномочий.

Заместители генпрокурора также были отстранены от своих должностей. "В настоящее время у прокуратуры нет руководства", - констатировал Литвиненко.