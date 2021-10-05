Глава Минсельхоза: Россия может остаться нетто-экспортером продукции АПК

Ограничительные меры, введенные правительством на экспорт зерна, не оказали негативного влияния на показатели экспорта. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По его словам, с начала года за рубеж направлено не менее, чем за аналогичный период прошлого года. По предварительным оценкам, в сезоне 2021/2022 экспорт зерновых составит 45-48 млн тонн.

"Сейчас у нас есть основания говорить о том, что второй год подряд можем выйти на положительное сальдо торгового баланса и остаться нетто-экспортерами продукции АПК", - считает Патрушев.

Полную версию интервью с Дмитрием Патрушевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".