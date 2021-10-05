"Яндекс" анонсировал новую умную колонку и ТВ-приставку

"Яндекс" выпустил новую "Станцию Мини" и специальную ТВ-приставку "Модуль", сообщается в пресс-релизе компании. Вариант с LED-экраном стоит 6990 рублей, без экрана - 5990 рублей, стоимость "Модуля" 4 990 рублей.

"Модуль" представляет собой ТВ-приставку, с помощью которой можно смотреть фильмы и сериалы из коллекции онлайн-кинотеатра "КиноПоиск", ролики из интернета, телеканалы, а также включать музыку. Приставка поддерживает видео в формате 4К и Dolby Vision. Чтобы подключить устройство к телевизору, нужно вставить его в порт HDMI и выбрать нужную сеть Wi-Fi.

Новые устройства появятся в розничной продаже 14 октября, а 5 стартует их предзаказ.