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Instagram снова начал "падать" в России и других странах

Текст:   Антон Благовещенский
05.10.2021,  
20:33
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи Instagram, живущие в России и за рубежом, пожаловались на сбои в работе сервиса.

В мобильном приложении многие не могут загрузить фотографии и истории: вместо изображений зачастую появляется стрелочка повторной загрузки, а видео "зависают".

Жалобы на проблемы с сервисом появляются в Twitter.

Напомним, что предыдущий сбой в работе Instagram произошел вечером 4 октября. Он стал одним из крупнейших в истории Facebook (владеет Instagram). Вместе с ним отключились сама социальная сеть и мессенджер WhatsApp.

Instagram
Фото: iStock
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