Instagram снова начал "падать" в России и других странах

Пользователи Instagram, живущие в России и за рубежом, пожаловались на сбои в работе сервиса.

В мобильном приложении многие не могут загрузить фотографии и истории: вместо изображений зачастую появляется стрелочка повторной загрузки, а видео "зависают".

Жалобы на проблемы с сервисом появляются в Twitter.

Опять инстаграм чудит?? — Пятый Мародёр 💫|| M-O-O-D: 🍷 (@Natusik_Obrien) October 5, 2021

Не смотря на то, что все пишут, что соц.сети снова начали работать, тем временем, Инстаграм тупит.. сторис не прогружаются… — Наталья Осипова (@natromanova10) October 5, 2021

Инстаграм накрылся, приходится скидывать эстетичные фотки в Твиттер. pic.twitter.com/mjqFpARksu — Невская (@newskasophia) October 5, 2021

Instagram down again? 😂 — alifawaz (@afawaz135) October 5, 2021

Напомним, что предыдущий сбой в работе Instagram произошел вечером 4 октября. Он стал одним из крупнейших в истории Facebook (владеет Instagram). Вместе с ним отключились сама социальная сеть и мессенджер WhatsApp.