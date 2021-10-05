Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки завершены

Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которые проводились с подводной лодки, завершены. Ракета подтвердила заявленные характеристики. Об этом доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Северным флотом Александр Моисеев в ходе селекторного совещания.

По его словам, 4 октября в рамках программы испытаний "Циркона" была выполнена испытательная ракетная стрельба. Она велась с ракетоносителя - атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М "Северодвинск" из подводного положения. "Все системы - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний", - подчеркнул Моисеев. Он отметил, что цели испытаний достигнуты, в частности отработан и подтвержден подводный старт ракеты. "На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены", - доложил Моисеев.

Он подчеркнул, что учитывая ранее проведенные испытания и стрельбы гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" подтвердила все свои характеристики.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил всех, кто был задействован в этих испытаниях.

"Надеюсь, что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение", - сказал Шойгу.