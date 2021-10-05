IT-гигант из США выступит ответчиком по иску футбольного тренера

Солнцевский райсуд Москвы отложил рассмотрение иска главного тренера футбольного клуба "Ротор" Дмитрия Хохлова к Facebook на 150 млн рублей. Причина - необходимость надлежащего уведомления ответчика о заседании.

"Судебное заседание отложено на 12.00 мск 7 февраля 2022 года. Судом удовлетворено ходатайство представителя истца об извещении Facebook Ink в соответствии с Конвенцией от 15 ноября 1965 года "О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, экс-футболист судится с соцсетью из-за того, что его аккаунт часто блокируют по причине созвучности его фамилии с обидным прозвищем украинцев. Ранее некоторые пользователи Facebook жаловались, что попадают в бан из-за упоминания Хохловского переулка Москвы в своих постах.