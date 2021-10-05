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Рубрика: В мире

К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине

Текст: Екатерина Забродина
Берлин может стать пионером среди немецких городов, где впервые в новейшей истории ФРГ воплотятся самые смелые мечты поклонников господина Маркса. Новому правительству столицы во главе с победившими социал-демократами предстоит решить, что делать с сенсационными результатами референдума, который проводился одновременно с выборами. Более половины берлинцев, пришедших к урнам, поддержали беспрецедентную идею экспроприации сотен тысяч квартир у крупных собственников жилья.
Жители немецких городов регулярно протестуют против "акул недвижимости" и роста арендной платы. Фото: GettyImages Жители немецких городов регулярно протестуют против "акул недвижимости" и роста арендной платы. Фото: GettyImages
Жители немецких городов регулярно протестуют против "акул недвижимости" и роста арендной платы. Фото: GettyImages

За "раскулачивание" монополистов проголосовали 56,4 процента жителей, против - 39 процентов. Теперь законодатели обязаны разработать и рассмотреть соответствующий законопроект, который обещает произвести революцию в имущественной сфере. Получит ли он "путевку в жизнь", во многом зависит от того, какой будет новая правящая коалиция в столице. Пока очевидно лишь одно: ее вновь возглавит Социал-демократическая партия Германии, только на смену бургомистру Михаэлю Мюллеру придет первая в истории Берлина женщина-мэр Франциска Гиффай. Парадоксальным образом, немецкие социал-демократы и лично госпожа Гиффай относятся к инициативе весьма критически, не поощряя "левые" запросы собственных избирателей. Зато ее обеими руками поддерживают "левые" и с оговорками "зеленые" - в сенате прежнего созыва они правили вместе с СДПГ.

В ФРГ заявили о непричастности РФ к росту цен на газ в Европе

Как же немцы дошли до такой жизни, что на горизонте, по выражению Deutsche Welle, замаячил чуть ли не "призрак ГДР"? "Квартирный вопрос" возник на повестке не вчера. Последние несколько лет города ФРГ сотрясают протесты против роста арендной платы. В 2020 году берлинские депутаты уже пошли на небывалый "социалистический" эксперимент, установив предельный потолок для выплат по договорам аренды. Однако этой весной Федеральный конституционный суд признал замораживание цен незаконным. После этого протесты "против безумных кварплат" под эгидой Немецкого союза квартиросъемщиков и подобных организаций вспыхнули с новой силой. Особенно остро проблема стоит в Берлине, где подавляющее большинство жителей снимает жилье. А его на всех уже не хватает. За последние девять лет цены на аренду квартир подскочили примерно на 70 процентов. В отдельных районах, таких как Кройцберг или Нойкельн, где оседали мигранты, квартиры подорожали в два, а то и в два с половиной раза. При этом "акулы недвижимости" активно скупали социальное жилье, которое прежде сдавалось по фиксированной цене гражданам с доходами ниже среднего.

Как же немцы дошли до такой жизни, что на горизонте, по выражению Deutsche Welle, замаячил чуть ли не "призрак ГДР"?

Инициатива по "раскулачиванию" направлена против компаний, имеющих в собственности более трех тысяч квартир. В первую очередь это концерн Deutsche Wohnen AG и некоторые другие. Сторонники деприватизации предлагают изъять у них в общей сложности 240 тысяч квартир (примерно 15 процентов рынка съемного жилья в столице) в пользу городских властей, а управление ими передать общественно-правовым объединениям. Фирмы получат от властей компенсацию, но в каком размере - неясно. По расчетам экспертов, на это уйдет от 29 до 36 миллиардов евро, но сторонники экстренных мер уверяют, что можно обойтись гораздо меньшими суммами. Возможно ли подобное в XXI веке в столице ведущей страны Евросоюза с рыночной экономикой, где частная собственность считается неприкосновенной?

Между тем

На самом деле экспроприация "ради общественной пользы" происходит в Германии не так уж редко, пишет Focus. Это предусматривает раздел 3 статьи 14 Конституции ФРГ. "Например, если для защиты от наводнений будет построена новая дамба и она проходит через частную земельную собственность, то ее могут изъять у владельца - но только если он получит разумную компенсацию", - поясняет издание. Однако изъятие квартир хотят подвести под статью 15 об "обобществлении": "Земля и недра, природные богатства и средства производства могут быть переданы в общественную собственность или другие формы общественного хозяйства по закону, регулирующему характер и размер компенсации". В этом случае для принудительного изъятия квартир будет достаточно "политической воли". Другое дело, что эта статья до сих пор не применялась и многие юристы считают ее обоснование сомнительным.

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