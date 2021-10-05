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05.10.2021 04:59
Рубрика: Общество

Киноэкипаж "Союза МС-19" отправился на космодром

Летящие во вторник на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров покинули гостиницу на Байконуре, чтобы отправиться на космодром. По традиции это происходит под песню "Трава у дома", передает РИА Новости.

Фото: Первый канал
Где и когда смотреть запуск киноэкипажа в космос

Сначала экипаж доставят на 254-ю площадку космодрома, где они наденут скафандры и проверят их герметичность, после этого состоится доклад о готовности к полету. Затем основной экипаж отправится на стартовую площадку, а дублирующий - на наблюдательный пункт.

Запуск корабля "Союз МС-19" с Байконура состоится в 11.55 мск. Через девять минут он будет выведен на орбиту. Его сближение с МКС произойдет уже через два витка: это примерно 3 часа 17 минут. На станции гостей будет встречать международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Российские космонавты будут помогать в съемках фильма. Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней.

Общество Космос Культура Кино и ТВ Наше кино Запуски "Союзов"

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